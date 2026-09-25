 ఫరియా అబ్దుల్లా ‘సిగ్మా’ సినిమా (ఫొటోలు) | Actress Faria Abdullah Stills From SIGMA Movie Interview | Sakshi
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ఫరియా అబ్దుల్లా ‘సిగ్మా’ సినిమా (ఫొటోలు)

Sep 25 2026 7:40 AM | Updated on Sep 25 2026 7:40 AM

Actress Faria Abdullah Stills From SIGMA Movie Interview1
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సందీప్‌ కిషన్‌ హీరోగా, ఫరియా అబ్దుల్లా హీరోయిన్ గా నటించిన చిత్రం ‘సిగ్మా’.

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జేసన్‌ సంజయ్‌ దర్శకత్వంలో లైకా ప్రోడక్షన్స్ పై తెలుగు–తమిళ భాషల్లో సుభాస్కరన్‌ నిర్మించిన ఈ మూవీ అక్టోబరు 2న విడుదల కానుంది.

Actress Faria Abdullah Stills From SIGMA Movie Interview3
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మైత్రీ మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్‌ కోస్తాంధ్ర, తెలంగాణలో విడుదల చేయనుండగా, ఎన్‌వీఆర్‌ సినిమా సీడెడ్‌లో రిలీజ్‌ చేస్తోంది.

Actress Faria Abdullah Stills From SIGMA Movie Interview4
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గురువారం జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో ఫరియా అబ్దుల్లా మాట్లాడుతూ...

Actress Faria Abdullah Stills From SIGMA Movie Interview5
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‘‘సిగ్మా’ కథని జేసన్‌ జూమ్‌ కాల్‌లో చెప్పారు. కథ మొత్తం విన్న తర్వాత ‘మీ వయసు ఎంత?’ అని అడిగాను.

Actress Faria Abdullah Stills From SIGMA Movie Interview6
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24 ఏళ్లు అని చెప్పడంతో ఆశ్చర్యపోయాను. తను స్టార్‌ హీరో, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్‌ సార్‌ అబ్బాయి అయినప్పటికీ అందరితో ఫ్రెండ్లీగా కలిసిపోతారు.

Actress Faria Abdullah Stills From SIGMA Movie Interview7
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‘సిగ్మా’లాంటి మంచి సినిమాతో తమిళ్‌లో పరిచయం కావడం సంతోషంగా ఉంది.

Actress Faria Abdullah Stills From SIGMA Movie Interview8
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నాకు దర్శకత్వం చేయాలని ఉంది. ప్రస్తుతం కథలు రాస్తున్నాను. నేను దర్శకత్వం వహించే సినిమాలో నేనే నటిస్తాను’’ అని పేర్కొన్నారు.

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