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నాని హీరోగా లేటేస్ట్ యాక్షన్ మూవీ ది ప్యారడైజ్.
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ఈ సినిమాకు శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.
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ఈ చిత్రంలో కయాదు లోహర్ హీరోయిన్గా నటించింది.
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ఈ సినిమాలోని సాంగ్స్కు ఇప్పటికే విపరీతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది.
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ది ప్యారడైస్ మూవీలో కీర్తీ సురేష్ (Keerthy Suresh) ఏష నాగుల కట్ట మీద ఏసిన ఉయ్యాలా అనే స్పెషల్ సాంగ్లో డ్యాన్స్ చేసింది.
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తాజాగా ఈ సాంగ్ వర్కింగ్ స్టిల్స్ను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయగా అవి వైరల్గా మారాయి.
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(Images Source : Instagram/keerthysureshofficial)