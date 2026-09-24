 ఏష నాగుల కట్ట మీద.. వ‌ర్కింగ్ స్టిల్స్‌ను షేర్ చేసిన కీర్తి సురేష్‌..(ఫొటోలు) | Keerthy Suresh Shared Esha Nagula Katta Meeda Song Working Stills | Sakshi
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ఏష నాగుల కట్ట మీద.. వ‌ర్కింగ్ స్టిల్స్‌ను షేర్ చేసిన కీర్తి సురేష్‌..(ఫొటోలు)

Sep 24 2026 7:49 AM | Updated on Sep 24 2026 7:49 AM

Keerthy Suresh Shared Esha Nagula Katta Meeda Song Working Stills1
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నాని హీరోగా లేటేస్ట్ యాక్షన్‌ మూవీ ది ప్యారడైజ్.

Keerthy Suresh Shared Esha Nagula Katta Meeda Song Working Stills2
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ఈ సినిమాకు శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

Keerthy Suresh Shared Esha Nagula Katta Meeda Song Working Stills3
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ఈ చిత్రంలో కయాదు లోహర్ హీరోయిన్‌గా నటించింది.

Keerthy Suresh Shared Esha Nagula Katta Meeda Song Working Stills4
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ఈ సినిమాలోని సాంగ్స్‌కు ఇప్పటికే విపరీతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది.

Keerthy Suresh Shared Esha Nagula Katta Meeda Song Working Stills5
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ది ప్యార‌డైస్ మూవీలో కీర్తీ సురేష్ (Keerthy Suresh) ఏష నాగుల కట్ట మీద ఏసిన ఉయ్యాలా అనే స్పెష‌ల్ సాంగ్‌లో డ్యాన్స్ చేసింది.

Keerthy Suresh Shared Esha Nagula Katta Meeda Song Working Stills6
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తాజాగా ఈ సాంగ్ వ‌ర్కింగ్ స్టిల్స్‌ను సోష‌ల్ మీడియాలో షేర్ చేయ‌గా అవి వైర‌ల్‌గా మారాయి.

Keerthy Suresh Shared Esha Nagula Katta Meeda Song Working Stills7
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Keerthy Suresh Shared Esha Nagula Katta Meeda Song Working Stills8
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Keerthy Suresh Shared Esha Nagula Katta Meeda Song Working Stills9
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Keerthy Suresh Shared Esha Nagula Katta Meeda Song Working Stills10
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Keerthy Suresh Shared Esha Nagula Katta Meeda Song Working Stills11
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Keerthy Suresh Shared Esha Nagula Katta Meeda Song Working Stills12
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Keerthy Suresh Shared Esha Nagula Katta Meeda Song Working Stills13
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Keerthy Suresh Shared Esha Nagula Katta Meeda Song Working Stills18
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(Images Source : Instagram/keerthysureshofficial)

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