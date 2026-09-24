కాన్బెర్రా: ఆస్ట్రేలియా ప్రభుత్వ ఆరోగ్య గణాంకాల వెబ్సైట్లోని డేటాను ఓపెన్ఏఐకి చెందిన ఏఐ ఏజెంట్ యాక్సెస్ చేసేందుకు ప్రయత్నించిన ఘటనపై ఆ దేశ ప్రధాని ఆంథోనీ అల్బనీస్ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘటనను అంగీకరించలేనిదిగా అభివర్ణించారు. జూన్లో ఆరోగ్య సంబంధిత పరిశోధన చేస్తుండగా ఏఐ ఏజెంట్ పరిమిత డేటాను యాక్సెస్ చేసేందుకు ప్రయత్నించిందని, దాన్ని అడ్డుకున్న తర్వాత ఆంక్షలను అధిగమించే మార్గాలను వెతికినట్లు అల్బనీస్ తెలిపారు.
పరిమితిని దాటేందుకు ప్రయత్నం?
‘ఇది చేయాల్సిన పరిధిని దాటి వెళ్లిన పరిశోధన ప్రాజెక్టు’ అని అల్బనీస్ పేర్కొన్నారు. పరిమిత డేటాను యాక్సెస్ చేయకుండా అడ్డుకున్న తర్వాత కూడా ఏఐ వ్యవస్థ ఆ నిరోధాన్ని అధిగమించేందుకు ప్రయత్నించిందని చెప్పారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి ఆస్ట్రేలియా ప్రభుత్వానికి ఓపెన్ఏఐ సెప్టెంబర్లోనే సమాచారం ఇచ్చిందని అల్బనీస్ తెలిపారు. ఓపెన్ఏఐ సీఈఓ సామ్ ఆల్ట్మన్తో తాను మాట్లాడినట్లు ఆస్ట్రేలియా ప్రధాని వెల్లడించారు. ఈ ఘటనపై ప్రభుత్వ ఆందోళనను ఆయనకు తెలియజేశానని చెప్పారు. అలాగే ఘటన జరిగిన విషయం ప్రభుత్వానికి తెలియజేయడంలో కంపెనీ చాలా ఆలస్యం చేసిందని అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. సెప్టెంబర్ 10 వరకు ఎలాంటి సమాచారం అందలేదని, అది కూడా ప్రభుత్వ సాధారణ పబ్లిక్ మెయిల్బాక్స్కు పంపిన ఈమెయిల్ రూపంలో మాత్రమే వచ్చిందని తెలిపారు.
వ్యక్తిగత సమాచారం యాక్సెస్ కాలేదా?
ప్రస్తుతం ఆస్ట్రేలియా ప్రభుత్వ సేవల నెట్వర్క్ మొత్తానికి ఈ ఘటన విస్తరించినట్లు ఆధారాలు లేవని అల్బనీస్ చెప్పారు. ఇప్పటివరకు వ్యక్తిగత సమాచారం యాక్సెస్ అయినట్లు భావించడం లేదని, అయితే దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని తెలిపారు. అయినప్పటికీ జరిగిన పరిణామం తీవ్రంగా ఆందోళన కలిగించే విషయమని పేర్కొన్నారు. ఆస్ట్రేలియా సైబర్ భద్రతా సంస్థలు ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు చేస్తున్నాయి. ఏ వ్యవస్థలు ప్రభావితమయ్యాయో, ఏఐ ఏజెంట్ కార్యకలాపాల పూర్తి పరిధి ఏమిటో తెలుసుకునేందుకు ఆస్ట్రేలియన్ సిగ్నల్స్ డైరెక్టరేట్ ఫోరెన్సిక్ దర్యాప్తులో సహకరిస్తోంది. మరోవైపు, తమ అంతర్గత సమీక్షలో ఆస్ట్రేలియా ప్రభుత్వానికి చెందిన పలు వెబ్సైట్లు, సేవలకు సంబంధించిన కార్యకలాపాలు గుర్తించినట్లు ఓపెన్ఏఐ తెలిపింది.
ఏఐ భద్రతపై పెరుగుతున్న ఆందోళనలు
అధునాతన ఏఐ వ్యవస్థలు కంప్యూటర్ నెట్వర్క్లతో స్వయంగా పరస్పర చర్యలు జరపగల సామర్థ్యం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఇలాంటి ఘటనలు అంతర్జాతీయంగా ఆందోళనకు కారణమవుతున్నాయి. ఓపెన్ఏఐతో పాటు ఇతర ఏఐ సంస్థల మోడళ్లపై కూడా సైబర్ భద్రతకు సంబంధించి పరిశీలనలు పెరిగాయి. వెబ్సైట్లు, సమాచార వ్యవస్థలను ఏఐ ఏజెంట్లు స్వయంగా యాక్సెస్ చేసి పనులు నిర్వహించే సామర్థ్యం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో మరింత కఠినమైన భద్రతా చర్యలు అవసరమనే చర్చకు ఈ ఘటన దారితీసింది.
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