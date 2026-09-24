 ఏపీ : తీవ్ర వాయుగుండం...ఉత్తరాంధ్ర అతలాకుతలం (ఫొటోలు) | AP Weather : Uttarandhra Heavy Rains Updates | Sakshi
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ఏపీ : తీవ్ర వాయుగుండం...ఉత్తరాంధ్ర అతలాకుతలం (ఫొటోలు)

Sep 24 2026 7:29 AM | Updated on Sep 24 2026 7:29 AM

AP Weather : Uttarandhra Heavy Rains Updates1
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ఆంధ్రప్రదేశ్ : బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తీవ్ర వాయుగుండం ఉత్తరాంధ్రను అతలాకుతలం చేస్తోంది.

AP Weather : Uttarandhra Heavy Rains Updates2
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గంటకు 13 కిలోమీటర్ల వేగంతో కదులుతూ బుధవారం సాయంత్రానికి కళింగపట్నానికి 30 కిలోమీటర్లు, విశాఖపట్నానికి 90 కిలోమీటర్లు, గోపాల్‌పూర్‌కు 160 కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమైందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.

AP Weather : Uttarandhra Heavy Rains Updates3
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బుధవారం అర్ధరాత్రి విశాఖపట్నం–గోపాల్‌పూర్‌ మధ్య కళింగపట్నం సమీపంలో తీరాన్ని దాటింది.

AP Weather : Uttarandhra Heavy Rains Updates4
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ఉత్తరాంధ్రలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో ఆకస్మిక వరదలు వచ్చే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి.

AP Weather : Uttarandhra Heavy Rains Updates5
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విశాఖపట్నం, పార్వతీపురం మన్యం, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, అనకాపల్లి జిల్లాల్లో ఎడతెగని వర్షాలు పడుతున్నాయి.

AP Weather : Uttarandhra Heavy Rains Updates6
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AP Weather : Uttarandhra Heavy Rains Updates9
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