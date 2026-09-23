 ఫ్యామిలీతో జబర్దస్త్ కమెడియన్ ముక్కు అవినాశ్.. ఫోటోలు | Jabardasth Comedian Mukku Avinash with His Family Photos | Sakshi
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ఫ్యామిలీతో జబర్దస్త్ కమెడియన్ ముక్కు అవినాశ్.. ఫోటోలు

Sep 23 2026 9:33 PM | Updated on Sep 23 2026 9:36 PM

Jabardasth Comedian Mukku Avinash with His Family Photos1
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జబర్దస్త్ కమెడియన్ ముక్కు అవినాశ్ ఫ్యామిలీతో దిగిన ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశాడు. తన కుమారుడితో ‍ఆనందంగా కనిపించారు. ఈ పిక్స్ నెట్టింట వైరల్‌గా మారాయి.

Jabardasth Comedian Mukku Avinash with His Family Photos2
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Jabardasth Comedian Mukku Avinash with His Family Photos3
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Jabardasth Comedian Mukku Avinash with His Family Photos4
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Jabardasth Comedian Mukku Avinash with His Family Photos5
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Jabardasth Comedian Mukku Avinash with His Family Photos6
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ఫ్యామిలీతో జబర్దస్త్ కమెడియన్ ముక్కు అవినాశ్.. ఫోటోలు

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