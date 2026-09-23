ఫ్యామిలీతో జబర్దస్త్ కమెడియన్ ముక్కు అవినాశ్.. ఫోటోలు

తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామిని టాలీవుడ్ సినీ సెలబ్రిటీలు ఎప్పటికప్పుడు దర్శించుకుంటూనే ఉంటారు.
మార్నింగ్ ఓ పది, మధ్యాహ్నం ఓ ఇరవై, నైట్ ఓ నలభై లైకులొచ్చేట్లు చూడండి! నిద్ర దానంతటికదే తన్నుకుని వస్తుంది!!
భారత దిగ్గజ క్రికెటర్ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ తనయుడు, భారత అండర్-19 జట్టు ఓపెనర్ ఆర్యవీర్ సెహ్వాగ్ తృటిలో తన తొలి అర్ధ సెంచరీన
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ఒకప్పుడు హీరోయిన్లుగా చేసిన అక్కాచెల్లెళ్లు రాధ-అంబిక ఇప్పుడు వివాదంలో చిక్కుకున్నారు.
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Sep 23 2026 9:33 PM | Updated on Sep 23 2026 9:36 PM
జబర్దస్త్ కమెడియన్ ముక్కు అవినాశ్ ఫ్యామిలీతో దిగిన ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశాడు. తన కుమారుడితో ఆనందంగా కనిపించారు. ఈ పిక్స్ నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.
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