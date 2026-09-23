 పార్టీ నేతలతో వైఎస్ జగన్ సమావేశం | YS Jagans meeting with ysrcp leaders | Sakshi
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పార్టీ నేతలతో వైఎస్ జగన్ సమావేశం

Sep 23 2026 12:34 PM | Updated on Sep 23 2026 12:37 PM

YS Jagans meeting with ysrcp leaders

తాడేపల్లి : గ్రేటర్ విశాఖపట్నం నేతలతో వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ సమావేశమయ్యారు. దీనిలో పార్టీ సీనియర్ నేతలు బొత్స, కేకే రాజు, గుడివాడ అమర్నాధ్, సహా పలువురు నేతలు పాల్గొన్నారు. పార్టీ అభివృద్ధి, స్థానిక సమస్యలు సహా పలు అంశాలపై చర్చిస్తున్నారు. 

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