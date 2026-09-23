పార్టీ నేతలతో వైఎస్ జగన్ సమావేశం

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Sep 23 2026 12:34 PM | Updated on Sep 23 2026 12:37 PM
తాడేపల్లి : గ్రేటర్ విశాఖపట్నం నేతలతో వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ సమావేశమయ్యారు. దీనిలో పార్టీ సీనియర్ నేతలు బొత్స, కేకే రాజు, గుడివాడ అమర్నాధ్, సహా పలువురు నేతలు పాల్గొన్నారు. పార్టీ అభివృద్ధి, స్థానిక సమస్యలు సహా పలు అంశాలపై చర్చిస్తున్నారు.
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