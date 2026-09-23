న్యూఢిల్లీ: ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ డిసెంబరులో అమెరికా పర్యటనకు వెళ్లనున్నారు. ఫ్లోరిడాలో డిసెంబరు 14, 15 తేదీల్లో జరగనున్న జీ20 శిఖరాగ్ర సమావేశంలో మోదీ పాల్గొననున్నారని అధికారిక వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్తో ద్వైపాక్షిక భేటీ జరిపే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం. ఫ్లోరిడాలోని ట్రంప్ నేషనల్ డోరల్ మియామి రిసార్ట్లో జీ20 సమావేశం జరగనుంది. అయితే మోదీ పర్యటనపై కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటివరకు అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. సాధారణంగా ఇలాంటి పర్యటనల వివరాలను ప్రభుత్వం పర్యటన ఖరారయ్యాక అధికారికంగా వెల్లడిస్తుంది.
ప్రస్తుతం భారత్-అమెరికా మధ్య వాణిజ్యం, రక్షణ, ఇంధనం, సాంకేతికత తదితర రంగాల్లో చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి. రష్యా నుంచి భారత్ చమురు కొనుగోలు చేస్తున్న నేపథ్యంలో భారత దిగుమతులపై 100 శాతం సుంకం విధిస్తామన్న ట్రంప్ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో మోదీ-ట్రంప్ భేటీకి ప్రాధాన్యత ఏర్పడింది. అమెరికాలో భారత రాయబారి సెర్గియో గోర్ ఇటీవల మాట్లాడుతూ.. జీ20 సందర్భంగా ట్రంప్ కలవాలనుకునే ముఖ్య నేతల్లో మోదీ కూడా ఉంటారని అన్నారు. గత జూన్లో ఫ్రాన్స్లో జరిగిన జీ7 సదస్సు సందర్భంగా మోదీ, ట్రంప్ చివరిసారిగా సమావేశమయ్యారు. ఆ సమయంలో వాణిజ్యం, రక్షణ, ఇంధనం, సాంకేతిక రంగాల్లో ద్వైపాక్షిక సహకారంపై చర్చించారు.
భారత్-అమెరికా మధ్య ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యం ప్రస్తుతం సుమారు 240 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉందని అమెరికా అధికారులు చెబుతున్నారు. రాబోయే సంవత్సరాల్లో దీనిని 500 బిలియన్ డాలర్లకు పెంచాలనే లక్ష్యంతో ఇరు దేశాలు పనిచేస్తున్నాయి. విస్తృత ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య ఒప్పందంపై కూడా చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇదే జీ20 సదస్సు సందర్భంగా భారత్, అమెరికా, జపాన్, ఆస్ట్రేలియాతో కూడిన క్వాడ్ దేశాల నేతల సమావేశం కూడా జరిగే అవకాశం ఉంది. కృత్రిమ మేధ, కీలక ఖనిజాలు, అభివృద్ధి చెందుతున్న సాంకేతికతలు, విపత్తు సహాయం వంటి అంశాలపై క్వాడ్ సహకారాన్ని మరింత బలోపేతం చేయడంపై చర్చలు జరిగే అవకాశం ఉంది. అమెరికా పర్యటన అనంతరం మోదీ కెనడాలో కూడా ద్వైపాక్షిక పర్యటన చేసే అవకాశం ఉందని దౌత్య వర్గాలు తెలిపాయి.
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