 పూల గణపతి.. నాణేల దళపతి.. చూసి తీరాల్సిందే! | Floral Ganapati and Coin Covered Ganesha Unique Festive Attractions | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పూల గణపతి.. నాణేల దళపతి.. చూసి తీరాల్సిందే!

Sep 23 2026 7:53 AM | Updated on Sep 23 2026 7:53 AM

Floral Ganapati and Coin Covered Ganesha Unique Festive Attractions

ముంబై/రాయ్‌పూర్‌: వినాయక చవితి వేడుకల్లో గణపయ్యలు ఒక్కో చోట ఒక్కో ప్రత్యేకతను సంతరించుకుని అలరిస్తున్నారు. ముంబైలోని మాతుంగా మార్కెట్‌లో గణపతికి ఏకంగా 250 కిలోల వివిధ రకాల పూలతో ప్రత్యేక అలంకరణలు చేశారు. ఈ పూల అలంకరణల కోసం ఈ 12 రోజులకు సుమారు రూ.10 లక్షలు ఖర్చవుతుండగా.. మొత్తం ఉత్సవాల నిర్వహణకు రూ.25 లక్షలకు పైగా వ్యయం అవుతోంది. తమిళనాడులోని సేలం జిల్లా నుంచి ఆలయ అలంకరణల్లో నైపుణ్యం కలిగిన ఆరుగురు డెకరేటర్లను ప్రత్యేకంగా రప్పించారు.

ఇక ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని రాయ్‌పూర్‌లోని బజరంగ్‌ చౌక్‌లో ఏర్పాటు చేసిన ‘సిక్కే వాలే గణేశ్‌’ మరో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. శివ శక్తి యువ సమితి ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన ఈ గణపతి విగ్రహాన్ని ఏకంగా 50 వేల  భారతీయ నాణేలతో అలంకరించారు. రూ.1 నుంచి రూ.20 వరకు గల నాణేలను విగ్రహంలోని వివిధ భాగాల్లో ప్రత్యేక నమూనాల్లో అమర్చారు. దూరం నుంచి చూస్తే మెరుపులతో కనిపించే ఈ విగ్రహాన్ని దగ్గరగా పరిశీలిస్తే వేలాది నాణేలు కనిపిస్తాయి.

మాతుంగా గణపతి అలంకరణలో ఒక్కో రకమైన పూల ధర కిలోకు సుమారు రూ.250 వరకు ఉందని స్థానికులు తెలిపారు. గణేశోత్సవాల సందర్భంగా నాలుగు దశల్లో పూల అలంకరణలను మార్చనున్నారు. ఈ ప్రత్యేక అలంకరణలు, నాణేలతో చేసిన గణపతి విగ్రహాలను చూసేందుకు భక్తులు, సందర్శకులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివస్తున్నారు. దీంతో ముంబైలో పూల గణపతి.. రాయ్‌పూర్‌లో నాణేల గణపతిగా ఈ రెండు విగ్రహాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా మారాయి.

ఇదీ చదవండి: షాకిస్తున్న దాల్‌ సరస్సు.. ఏవీ నాటి అందాలు?

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్‌లో దంచికొట్టిన వర్షం (ఫొటోలు)
photo 2

తిరుమల : అశ్వ వాహనంపై శ్రీమలయప్ప స్వామి దివ్యదర్శనం (ఫొటోలు)
photo 3

ఘనంగా 72వ జాతీయ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం (ఫొటోలు)
photo 4

'బిగ్‌బాస్' త్రిగుణ్ ఫ్యామిలీని చూశారా? (ఫొటోలు)
photo 5

అల్లు అర్జున్ 'రాకా' గిన్నిస్ రికార్డ్.. మేకింగ్ వీడియో (ఫొటోలు)

Video

View all
Analyst Ramnath Comments On TDP Leaders And Rowdy Police Attack On YSRCP 1
Video_icon

టీడీపీ ఉన్నంత కాలమే వాళ్ళు టీచర్లు.. ప్రభుత్వం మారితే వాళ్ళ పరిస్థితి ఇదే
Vallabhaneni Vamsi Slams Chandrababu And Nara Lokesh 2
Video_icon

2019లో ఉప్పు కారం పెడితే...! బాబు, లోకేష్ పై విరుచుకుపడ్డ వల్లభనేని వంశీ
Perni Nani Open Challenge To Nara Lokesh 3
Video_icon

బాబు, లోకేష్.. గొడ్డలి మీ దొడ్లోనే ఉంది.. గొడ్డలి వేటుకు పోయేది మీరే...!
Jada Sravan Kumar Sensational Comments On Vangalapudi Anitha 4
Video_icon

2029 లో డిపాజిట్లు రాని ఏకైక నియోజకవర్గం.. పొద్దున్నే లేచి పళ్ళు తోముకోకుండా...
Big Shock To Kadapa TDP MLA Madhavi Reddy 5
Video_icon

MLA మాధవి రెడ్డికి బిగ్ ఝలక్.. ఏం జరిగిందంటే
Advertisement
 