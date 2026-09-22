 చాట్‌జీపీటీ, జెమినీలను వణికిస్తున్న ‘జేవ్‌ ఏఐ’! | Jev AI Model Gains Rapid Adoption After Launch | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

చాట్‌జీపీటీ, జెమినీలను వణికిస్తున్న ‘జేవ్‌ ఏఐ’!

Sep 22 2026 12:48 PM | Updated on Sep 22 2026 12:52 PM

Jev AI Model Gains Rapid Adoption After Launch

ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ (ఏఐ) రంగంలో మరో కొత్త మోడల్‌ చర్చనీయాంశంగా మారింది. టైప్‌సేఫ్‌ ఏఐ సంస్థ అభివృద్ధి చేసిన ‘జేవ్‌’(jev) మోడల్‌.. విడుదలైన కొద్దిసేపటికే వేగంగా వినియోగదారులను ఆకట్టుకున్నట్లు సమాచారం. సెప్టెంబర్‌ 15న ఈ మోడల్‌ను విడుదల చేశారు. సోమవారం వెల్లడైన వివరాల ప్రకారం.. విడుదలైన 24 గంటల్లోనే అత్యధికులు ‘జేవ్‌’ను ఉపయోగించడం ప్రారంభించారు.

చాట్‌జీపీటీ, జెమినీలకు ఎలా భిన్నం?
జేవ్‌ను చాట్‌జీపీటీ, జెమినీ తరహా సాధారణ ఏఐచాట్‌బాట్‌గా భావించకూడదు. అవి ప్రధానంగా ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇవ్వడం, కథనాలు రాయడం, ఇ-మెయిల్స్‌ రూపొందించడం వంటి పనులకు ఉపయోగపడతాయి. అయితే జేవ్‌ ప్రధానంగా నిర్దిష్ట సమాచారం ఆధారంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో సహాయపడేలా రూపొందించారు.

ఉదాహరణకు.. ఒక సంస్థకు వేలాది కస్టమర్‌ ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయని అనుకుందాం. వాటిలో చెల్లింపులకు సంబంధించిన సమస్యలు ఏవి, సాంకేతిక ఇబ్బందులు ఏవి, తక్షణమే ఉద్యోగి జోక్యం అవసరమైన కేసులు ఏవి అనే విషయాలను గుర్తించడంలో ‘జేవ్‌’సహాయపడుతుంది. ముందుగా నిర్దేశించిన ఎంపికల్లో ఒకదాన్ని ఎంచుకోవడంతోపాటు.. ఆ నిర్ణయంపై తనకు ఎంత నమ్మకం ఉందో కూడా తెలియజేయగలదు.

ఏయే పనులకు ఉపయోగపడుతుంది?
జేవ్‌ ప్రధానంగా సాఫ్ట్‌వేర్‌ సంస్థలు, కస్టమర్‌ కేర్‌ విభాగాలు, డెవలపర్లకు ఉపయోగపడేలా రూపొందించారు. కస్టమర్‌ ఫిర్యాదులను సంబంధిత విభాగాలకు పంపడం, ఒక పనిలో ఉన్న ప్రమాదాన్ని అంచనా వేయడం, ఏఐ ఇచ్చిన సమాధానాలను పరిశీలించడం, ఒక పనిని ఆటోమేటిక్‌గా చేయాలా లేదా మానవుడి జోక్యం అవసరమా అనే నిర్ణయాల్లో దీనిని ఉపయోగించవచ్చు.

జేవ్‌ ప్రత్యేకతలు ఏమిటి?
సుదీర్ఘమైన సమాధానాలు ఇవ్వడం కంటే.. వేగంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జేవ్‌ ప్రధాన లక్ష్యంగా కనిపిస్తోంది. ఎంపికల్లో సరైనదాన్ని ఎంచుకోవడం, సమాచారాన్ని వివిధ కేటగిరీలుగా విభజించడం, స్కోర్లు ఇవ్వడం వంటి పనులను ఇది చేయగలదు. మోసాలను గుర్తించడం, కస్టమర్‌ ఫిర్యాదులను వర్గీకరించడం, కంటెంట్‌ను పరిశీలించడం, ఏఐ ఏజెంట్లు తదుపరి చర్యను ఎంచుకోవడంలో సహాయపడటం వంటి పనులకు జేవ్‌ను ఉపయోగించవచ్చు. అయితే బారీస్థాయిలో వినియోగం పెరిగిన తర్వాతే దీని వాస్తవ సామర్థ్యం, పనితీరు గురించి మరింత స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది. జేవ్‌ ఏఐ త్వరలో అందిరికీ అందుబాటులోకి రానున్నదని సమాచారం.

ఇదీ చదవండి: కేతన్ హత్య కేసు: సియా కుటుంబంపై మరిన్ని అనుమానాలు!

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల : వైభవంగా శ్రీవారి రథోత్సవం (ఫొటోలు)

photo 2

సారీలో మృణాల్‌ లుక్స్‌.. (ఫోటోలు)
photo 3

ఆదిలాబాద్‌ : రిమ్స్‌ పిల్లల వార్డులో షార్ట్‌ సర్క్యూట్‌ ప్రమాదం (ఫొటోలు)
photo 4

కృతి శెట్టి బర్త్‌డే స్పెషల్.. (ఫొటోలు)
photo 5

నాని ‘ది ప్యారడైజ్’మూవీ HD స్టిల్స్‌

Video

View all
Donthireddy Vemareddy Strong Warning to AP Police Over YSRCP Leaders Arrest 1
Video_icon

గుంటూరులో YSRCP నేత అరెస్ట్ వేమారెడ్డి స్టాంగ్ వార్నింగ్
North Korea's Nuclear Test Site Mystery 2
Video_icon

ఉత్తర కొరియా తెచ్చిన ప్రళయం!
Woman Found Dead At Madhapur OYO 3
Video_icon

మాదాపూర్ OYOలో యువతి మృతి.. ప్రియుడే హత్య చేశాడా?
Will Vaibhav Sooryavanshi Play Japan vs India T20I 4
Video_icon

డబుల్ సెంచరీ పక్కా జపాన్ తో మ్యాచ్ కు వైభవ్ ఎంట్రీ ?

ACB Raids NIMS Additiona Superintendent LakshmiBhaskar 5
Video_icon

నిమ్స్ అధికారి లక్ష్మీ భాస్కర్ కు ఆస్తులు, బ్యాంక్ లావాదేవీలపై ఆరా
Advertisement
 