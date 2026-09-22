పాలు.. నేలపాలు.. బకెట్లతో ఎగబడిన జనం!

పాల్ఘర్: మహారాష్ట్రలోని పాల్ఘర్ జిల్లాలో ముంబై-అహ్మదాబాద్ జాతీయ రహదారిపై పాల ట్యాంకర్ బోల్తాపడింది. ట్యాంకర్లోని పాలు రోడ్డుపై పెద్దఎత్తున పారడంతో స్థానికులు, అటుగా వెళ్తున్న వాహనదారులు అక్కడికి చేరుకున్నారు. కొందరు బాటిళ్లు, బకెట్లు, ఇతర పాత్రల్లో పాలను సేకరించడం కనిపించింది. ఈ ఘటనలో డ్రైవర్ స్వల్పంగా గాయపడ్డాడు.
తావా గ్రామం సమీపంలో సోమవారం మధ్యాహ్నం ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ముంబై వైపు వెళ్తున్న పాల ట్యాంకర్ మధ్యాహ్నం 3 గంటల సమయంలో అదుపుతప్పి బోల్తాపడినట్లు సమాచారం. ప్రమాదానికి గల పూర్తి కారణాలపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ట్యాంకర్ బోల్తాపడిన వెంటనే అందులోని పాలు బయటకు వచ్చి హైవేపై ప్రవహించాయి. దీంతో రహదారిలో కొంత భాగం పాలతో నిండిపోయింది. ప్రమాదాన్ని గమనించిన స్థానికులు, అటుగా వెళ్తున్న వాహనదారులు అక్కడికి చేరుకున్నారు. కొందరు బాటిళ్లు, బకెట్లు, ఇతర పాత్రల్లో పాలను తీసుకెళ్లారు.
ఈ ప్రమాదంలో ట్యాంకర్ డ్రైవర్ స్వల్పంగా గాయపడినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఇతరులకు ఎలాంటి గాయాలు లేదా ప్రాణనష్టం జరిగినట్లు సమాచారం లేదు. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే అక్కడ కొంతసేపు వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. కార్లు, లారీలు సహా పలు వాహనాలు రోడ్డుపై నిలిచాయి.
ప్రమాదానికి గురైన ట్యాంకర్ను రహదారి నుంచి తొలగించిన అనంతరం వాహనాల రాకపోకలు క్రమంగా సాధారణ స్థితికి వచ్చాయి. ట్యాంకర్ ఎలా అదుపుతప్పింది? ప్రమాదానికి దారితీసిన పరిస్థితులు ఏమిటన్న దానిపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ముంబై-అహ్మదాబాద్ హైవే మహారాష్ట్ర, గుజరాత్లను కలిపే కీలక మార్గం కావడంతో ఇక్కడ ప్రతిరోజూ భారీగా ప్రయాణికుల, సరకు వాహనాలు రాకపోకలు సాగిస్తాయి.
ఇదీ చదవండి: తేనెను వదిలేసి.. 8,000 తేనెటీగలు చోరీ!