 నాని ‘ది ప్యారడైజ్’మూవీ HD స్టిల్స్‌ | Nani The Paradise Movie HD Stills And Wallpapers Trending On Social Media Ahead Of Release | Sakshi
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The Paradise Photos: నాని ‘ది ప్యారడైజ్’మూవీ HD స్టిల్స్‌

Sep 22 2026 7:46 AM | Updated on Sep 22 2026 9:17 AM

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నాని హీరోగా వస్తోన్న లేటేస్ట్ యాక్షన్‌ మూవీ ది ప్యారడైజ్. (The Paradise Movie)

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ఈ మూవీ బిగ్‌ స్క్రీన్‌పై సందడి చేసేందుకు వచ్చేస్తోంది.

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శ్రీకాంత్ ఓదెల డైరెక్షన్‌లో వస్తోన్న ఈ సినిమా కోసం ఆడియన్స్‌ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

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ట్రైలర్ లేకుండానే ఈ మూవీ రిలీజ్ చేయడం మరో విశేషం.

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ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తయిన ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 24న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.

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ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్‌లో ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ నిర్వహించారు.

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