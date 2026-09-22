 హైదరాబాద్‌ : ట్యాంక్ బండ్ పై నిమజ్జనం సందడి (ఫొటోలు) | Ganesh Nimajjanam 2026 at Tank Bund Hyderabad | Sakshi
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హైదరాబాద్‌ : ట్యాంక్ బండ్ పై నిమజ్జనం సందడి (ఫొటోలు)

Sep 22 2026 7:01 AM | Updated on Sep 22 2026 7:01 AM

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Ganesh Nimajjanam 2026 at Tank Bund Hyderabad2
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Ganesh Nimajjanam 2026 at Tank Bund Hyderabad3
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Ganesh Nimajjanam 2026 at Tank Bund Hyderabad5
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Ganesh Nimajjanam 2026 at Tank Bund Hyderabad6
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Ganesh Nimajjanam 2026 at Tank Bund Hyderabad7
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Ganesh Nimajjanam 2026 at Tank Bund Hyderabad8
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Ganesh Nimajjanam 2026 at Tank Bund Hyderabad9
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Ganesh Nimajjanam 2026 at Tank Bund Hyderabad16
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