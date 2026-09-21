 తన మానాన తాను పోతుంటే... మహేంద్ర థార్‌తో ఢీకొట్టి..! | tragedyThar Swerves Rams Biker In Gurugram-Like Hit And Run In Jaipur | Sakshi
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తన మానాన తాను పోతుంటే... మహేంద్ర థార్‌తో ఢీకొట్టి..!

Sep 21 2026 6:29 PM | Updated on Sep 21 2026 6:40 PM

tragedyThar Swerves Rams Biker In Gurugram-Like Hit And Run In Jaipur

గురుగ్రామ్‌లో బైకర్ శివానీ చౌహాన్‌ను కారు ఢీకొట్టి పరారైన ఘటన వివాదం  ఇంకా కొనసాగుతుండగానే,  జైపూర్‌లో  మరో  హిట్ అండ్ రన్ ఘటన కలకలం రేపింది. జైపూర్‌లో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఓ స్కూటర్ డ్రైవర్ ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. వేగంగా వచ్చిన మహీంద్రా థార్ (Mahindra Thar) వాహనం ఢీకొనడంతో 57 ఏళ్ల నవల్ శర్మ మృతి చెందారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో  సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. 

ప్రమాదం ఎలా జరిగింది? 
జైపూర్‌లోని సాంగనేర్ ప్రాంతానికి చెందిన నవల్ శర్మ శనివారం ఉదయం తన స్కూటర్‌పై పని నిమిత్తం బయలుదేరారు. అదే సమయంలో వెనుక నుంచి వేగంగా  దూసుకొచ్చిన బ్లాక్‌ థార్ స్కూటర్‌ను బలంగా ఢీకొట్టింది. అనంతరం అక్కడినుంచి ఆపకుండా వెళ్లిపోయింది.  దీంతో తీవ్రంగా గాయపడిన నవల్ శర్మ  ప్రాణాలు కోల్పోయారు. పోస్టుమార్టం అనంతరం ఆయన మృతదేహాన్ని కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించారు. 

 

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సీసీటీవీ ఫుటేజీ  ఆధారంగా థార్ వాహనాన్ని, అందులో ఉన్నవారిని గుర్తించేందుకు పోలీసులు దర్యాప్తు వేగవంతం చేశారు. బైకర్‌ ఘటన జరిగిన వారంలోపే జైపూర్‌లో ఈప్రమాదం చోటుచేసుకోవడం గమనార్హం.ఆ కేసులో నిందితులను రాజస్థాన్‌లో అరెస్ట్ చేసిన సంగతి విదితమే.

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