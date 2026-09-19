సాక్షి కార్టూన్ 19-09-2026

ఏదో రకంగా ఒక కూలర్ పెట్టించండి స్వామీ! మీకు పుణ్యముంటుంది!!
ప్రపంచ ప్రసిద్ధ ఆర్థిక నిపుణుడు, ‘రిచ్ డాడ్ పూర్ డాడ్’ (Rich Dad Poor Dad) పుస్తక రచయిత రాబర్ట్ కియోసాకి సామాజిక మాధ్యమం
బాలీవుడ్ నటి కత్రినా కైఫ్ ఇటీవల ఓ పబ్లిక్ ఈవెంట్లో కనిపించడంతో సోషల్ మీడియాలో చర్చ మొదలైంది.
కార్డిఫ్ వేదికగా శ్రీలంకతో జరిగిన రెండో టీ20 మ్యాచ్లో ఇంగ్లండ్ బ్యాటర్ జోస్ బట్లర్ ప్రపంచ రికార్డు సాధించాడు.
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Sep 19 2026 2:30 AM | Updated on Sep 19 2026 2:30 AM
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