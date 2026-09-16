అందుకేనేమో సార్‌! అక్కడ ట్రంప్‌ మీద తీవ్ర వ్యతిరేకత వస్తుందనుకుంటా సార్‌!

నీవే శరణ్యం గణేశా!
కరీంనగర్: ‘కన్నకొడుకే మమ్మల్ని ఇంట్లోంచి వెళ్లిపొ మ్మంటున్నాడు.. ఇల్లు అమ్మేస్తానంటున్నాడు..
సాక్షి, హైదరాబాద్: తెలుగు సినీ పరిశ్రమను కొంతకాలం హడలెత్తిం
ఇస్తాంబుల్ నుంచి ట్యునీషియాకు వెళ్తున్న టర్కిష్ ఎయిర్లైన్స్ విమానాన్ని ప్రతికూల వాతావరణం కుదుపులకు గురిచేసింది.
ఆమె ఓ ఐపీఎస్ అధికారిణి.
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Sep 16 2026 2:31 PM | Updated on Sep 16 2026 2:36 PM
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