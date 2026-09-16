 అందుకేనేమో సార్‌! అక్కడ ట్రంప్‌ మీద తీవ్ర వ్యతిరేకత వస్తుందనుకుంటా సార్‌! | Sakshi Cartoon 16-09-2026 | Sakshi
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అందుకేనేమో సార్‌! అక్కడ ట్రంప్‌ మీద తీవ్ర వ్యతిరేకత వస్తుందనుకుంటా సార్‌!

Sep 16 2026 2:31 PM | Updated on Sep 16 2026 2:36 PM

Sakshi Cartoon 16-09-2026

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