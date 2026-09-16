 మమ్మీ! తమ్ముడు నా ప్రోగ్రెస్‌ రిపోర్టును తన ప్రోగ్రెస్‌ రిపోర్టు అని ఏపీ సీఎంలా చెప్పి క్రెడిట్‌ చోరీ చేస్తున్నాడు!! | Sakshi Cartoon 16-09-2026 | Sakshi
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మమ్మీ! తమ్ముడు నా ప్రోగ్రెస్‌ రిపోర్టును తన ప్రోగ్రెస్‌ రిపోర్టు అని ఏపీ సీఎంలా చెప్పి క్రెడిట్‌ చోరీ చేస్తున్నాడు!!

Sep 16 2026 5:05 AM | Updated on Sep 16 2026 5:05 AM

Sakshi Cartoon 16-09-2026

మమ్మీ! తమ్ముడు నా ప్రోగ్రెస్‌ రిపోర్టును తన ప్రోగ్రెస్‌ రిపోర్టు అని ఏపీ సీఎంలా చెప్పి క్రెడిట్‌ చోరీ చేస్తున్నాడు!!

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