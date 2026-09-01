 ఇది సాధారణ ఘటన కాదు: ప్రధాని బాలేంద్ర షా | This is not an ordinary incident Prime Minister Balendra Shah | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఇది సాధారణ ఘటన కాదు: ప్రధాని బాలేంద్ర షా

Sep 1 2026 11:42 AM | Updated on Sep 1 2026 12:05 PM

This is not an ordinary incident Prime Minister Balendra Shah

కఠ్మాండు: నేపాల్‌లోని భోటేకోషి-త్రిశూలి నదుల్లో వరదలు వచ్చి నేటికి ఏడు రోజులు పూర్తయింది. ఈ నేపథ్యంలో సహాయక చర్యలు, పునరావాసం, మృతదేహాల నిర్వహణకు సంబంధించిన వివరాలను ప్రధాన మంత్రి బాలేంద్ర షా మీడియాకు వివరించారు. టిబెట్ సరిహద్దులో బుధవారం సంభవించిన భీకర వరద సాధారణ సంఘటన కాదని, ఇది పూర్తిగా వాతావరణ మార్పుల వల్ల సంభవించినదని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఒక సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్‌లో ఆయన.. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. హిమాలయ ప్రాంతంలో మంచు, హిమపాతం కారణంగా సంభవించిన అతిపెద్ద ప్రకృతి వైపరీత్యాల్లో ఇది ఒకటని ఆయన అభివర్ణించారు.

ప్రాజెక్టుల సొరంగాల్లో వందలాది కార్మికులు
కాగా జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్టుల సొరంగాల్లో వందలాది మంది కార్మికులు చిక్కుకుని ఉండవచ్చనే అనుమానంతో రెస్క్యూ ఆపరేషన్ వేగవంతం చేశారని ప్రధాని తెలిపారు. ఈ సహాయక చర్యల్లో కొందరు విదేశీ నిపుణులు కూడా భాగస్వాములవుతున్నారన్నారు. వరదల కారణంగా నేపాల్‌లో ఇప్పటివరకు 900 మందికి పైగా మరణించినట్లు అధికారికంగా నిర్ధారణ అయింది. సుమారు 4,000 మంది ఆచూకీ గల్లంతైంది. రసువాలో ఏర్పడిన ఒక హిమ సరస్సు పరిమాణం క్రమంగా పెరుగుతుండటంతో అధికారులు ప్రమాద హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం సహాయక చర్యలపైనే పూర్తి దృష్టి సారించిందని ప్రధాన వెల్లడించారు.

987కి చేరిన మృతుల సంఖ్య
నేషనల్ డిజాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్ అండ్ మేనేజ్‌మెంట్ అథారిటీ మంగళవారం ఉదయం అందించిన సమాచారం ప్రకారం, భోటేకోషి వరదల కారణంగా మరణించిన వారి సంఖ్య 987కి చేరింది. ఇంకా 3,916 మంది ఆచూకీ గల్లంతైనట్లు ప్రవక్త శాంతి మహత్ తెలిపారు. సోమవారం ఉదయం వరకు 2,500 మందికి పైగా గల్లంతయినట్లు చూపిన గణాంకాలు, మధ్యాహ్నానికి అకస్మాత్తుగా 4,200 దాటాయి. క్షేత్రస్థాయి నుంచి సమాచారం అందడంలో ఆలస్యం కావడం వల్లే ఈ హెచ్చుతగ్గులు ఏర్పడ్డాయని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. మృతదేహాలు దొరికినప్పటికీ చాలా వరకు ఇంకా గుర్తింపు (సనాఖత్) కాలేదని, దీనివల్ల మృతులు మరియు గల్లంతైన వారి సంఖ్యలో కొన్నిసార్లు పునరావృతం జరిగే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. ఈ డేటాను మరింత శాస్త్రీయంగా నిర్వహించడానికి జిల్లాలన్నింటినీ అనుసంధానిస్తూ కొత్త యాప్‌ను రూపొందిస్తున్నట్లు తెలిపారు.

గ్యాస్ ట్యాంకర్లు వెళ్లేందుకు మార్గం లేక..
పృథ్వీ హైవేలోని కృష్ణభీర్ వద్ద రహదారి కుంగిపోవడంతో కాట్మండు లోయ వెలుపలి ప్రాంతాలలో ఎల్‌పీ గ్యాస్ సిలిండర్లను నింపే ఏర్పాట్లు చేశారు. గ్యాస్ ట్యాంకర్లు వెళ్లేందుకు మార్గం లేకపోవడంతో, లోయ, పొరుగు జిల్లాల్లోని 16 గ్యాస్ పరిశ్రమలు.. బారా, పార్సా, చిత్వన్, మక్వాన్‌పూర్, నవల్‌పరాసి జిల్లాల పరిశ్రమలతో సమన్వయం చేసుకుని అక్కడే సిలిండర్లు నింపి చిన్న వాహనాల ద్వారా రవాణా చేయడానికి ప్రణాళిక సిద్ధం చేశాయి. కాట్మండు లోయలో మొత్తం వినియోగంలో 40 శాతానికి పైగా గ్యాస్ అవసరమని నేపాల్ ఎల్‌పీ గ్యాస్ ఇండస్ట్రీ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు దేవాన్ చంద్ తెలిపారు.

ఎనిమిది జిల్లాల్లో మృతదేహాలు
భోటేకోషి, త్రిశూలి వరదల్లో మరణించిన వారి మృతదేహాలను సహాయక సిబ్బంది వెలికితీస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు రసువా నుండి నవల్‌పరాసి పశ్చిమం వరకు ఎనిమిది జిల్లాలలో మృతదేహాలు వెలుగుచూశాయి. నేపాల్ పోలీసుల వెబ్‌సైట్ ప్రకారం, సోమవారం నాటికి మృతుల సంఖ్య 951కి చేరింది. కాగా, అత్యధికంగా చిత్వన్ జిల్లాలోనే 282 మృతదేహాలు లభించినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. నేపాల్ సైన్యం, పోలీసులు, సాయుధ పోలీసులు మొదటి రోజు నుంచే సహాయక చర్యలు, రోడ్లపై అడ్డంకులను తొలగించడం, జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్టుల సొరంగాల్లో గాలింపు చర్యలు ముమ్మరంగా కొనసాగిస్తున్నారు.

నేడు అఖిలపక్ష సమావేశం
భోటేకోషి, త్రిశూలి నదుల వరదల వల్ల జరిగిన నష్టం, గల్లంతైన వారి అన్వేషణ, సహాయక చర్యలు, పునరావాస అంశాలపై చర్చించేందుకు నేడు(మంగళవారం) అఖిలపక్ష సమావేశం జరగనుంది. రాష్ట్రీయ స్వతంత్ర పార్టీ (ఆర్‌ఎస్‌పీ) పార్లమెంటరీ పార్టీ కార్యాలయంలో మధ్యాహ్నం 2:00 గంటలకు ఈ సమావేశం ప్రారంభం కానుంది.

ఇది కూడా చదవండి: దీక్ష విరమణ వెనుక.. నిజాలు వెల్లడించిన వాంగ్‌చుక్‌!

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

మెరుపుతీగలా మారిపోయిన హెబ్బా పటేల్ (ఫొటోలు)
photo 2

తమిళ బ్యూటీ ఆండ్రియా పారిస్ ట్రిప్ (ఫొటోలు)
photo 3

హీరోగా రవితేజ తమ్ముడి కొడుకు.. 'మారెమ్మ' ట్రైలర్ లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 4

అనిరుధ్ కన్సర్ట్ కోసం జోనితా గాంధీ రెడీ అయిందిలా (ఫొటోలు)
photo 5

కీర్తి సురేశ్ కలర్‌ఫుల్ ఓనం సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
BJP Leaders Attack On Bhavagiri MLA Camp Office 1
Video_icon

భువనగిరిలో ఉద్రిక్తత ఎమ్మెల్యే, సీఎం రేవంత్ ఫ్లెక్సీపై నల్ల రంగు
Police Over Action On YSRCP MLC Varudu Kalyani 2
Video_icon

పుష్ప శ్రీవాణి పై అంత నీచంగా ప్రవర్తిస్తారా? పోలీసుల ఓవర్ యాక్షన్... వరుదు కళ్యాణి అరెస్ట్
Supreme Court Dismisses FIR's 3
Video_icon

సుప్రీం కోర్టు కీలక నిర్ణయం..CJP నిరసనకారుల FIRలు రద్దు
Clash Between Janasena And TDP 4
Video_icon

పవన్ కళ్యాణ్ బర్త్ డే ఫ్లెక్సీ..జనసేన,టీడీపీ మధ్య కొట్లా
Jada Sravan SLAMS CM Chandrababu Over Publicity Stunts 5
Video_icon

అడ్డంగా పడుకుని నీ పబ్లిసిటీ స్టంట్లు.. చంద్రబాబును ఏకిపారేసిన జడ శ్రవణ్
Advertisement
 