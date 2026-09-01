 ‘ఐ యామ్‌ గేమ్‌’ ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌...ముఖ్య అతిథిగా నాగ్‌ అశ్విన్‌ (ఫొటోలు) | Dulquer Salmaan I M GAME Pre Release Event HD Photos | Sakshi
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‘ఐ యామ్‌ గేమ్‌’ ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌...ముఖ్య అతిథిగా నాగ్‌ అశ్విన్‌ (ఫొటోలు)

Sep 1 2026 6:45 AM | Updated on Sep 1 2026 8:18 AM

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దుల్కర్‌ సల్మాన్‌ హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘ఐ యామ్‌ గేమ్‌’.

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నహాస్‌ హిదాయత్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో ఆంటోని వర్గీస్, మైస్కిన్, కయాదు లోహర్, కతిర్, పార్థ్‌ తివారి, సంయుక్త విశ్వనాథన్‌ కీలక పాత్రల్లో నటించారు.

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వే ఫారర్‌ ఫిలిమ్స్‌ బ్యానర్‌పై దుల్కర్‌ సల్మాన్‌ నిర్మించిన ఈ సినిమాని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్‌ సంస్థ ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో ఈ నెల 3న విడుదల చేస్తోంది.

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సందర్భంగా సోమవారం నిర్వహించిన ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌కి నాగ్‌ అశ్విన్‌ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు.

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