వరద మిగిల్చిన బురద.. కుదుటపడేదెన్నడో..

ధాదింగ్: నేపాల్లోని ధాదింగ్లోని బైరేని మార్కెట్ నుంచి వరద నీటి ఆనవాళ్లు ఇంకా చెరిగిపోలేదు. రోడ్డు పక్కన, ప్రాంగణాల్లో, దుకాణాల లోపల పేరుకుపోయిన బురద కొద్దిరోజుల క్రితం నాటి విషాదాన్ని గుర్తుచేస్తోంది. కొందరు బురదను తొలగిస్తుండగా, మరికొందరు వరద నీటిలో కొట్టుకుపోకుండా మిగిలిన వస్తువులను వేరు చేస్తున్నారు. రసువా నుంచి త్రిశూలి నది గుండా వచ్చిన వరద నీరు బైరేనిని కూడా వదిలిపెట్టలేదు. నీటితో పాటు వచ్చిన బురద, ఒండ్రుమట్టి మార్కెట్లోని ఇళ్లు, దుకాణాలను ముంచెత్తింది. కొన్ని ఇళ్లు వరదకు కొట్టుకుపోయాయి. మరికొన్ని ఇళ్ల నిర్మాణాలు ఏ క్షణంలోనైనా కూలిపోయేంత బలహీనంగా మారాయి.
బ్యాగులను తరగతి గదిలోనే వదిలేసి..
వరద వచ్చిన సమయంలో శ్రీ బాఘేశ్వరి సెకండరీ స్కూల్ విద్యార్థులు పాఠశాలలోనే ఉన్నారు. ప్రాన్షా మాంగ్రాతి, భూమిక రంతేల్లకు ఆ క్షణం ఇప్పటికీ గుర్తుంది. విద్యార్థులు పాఠశాల అసెంబ్లీలో కూర్చుని ఉన్నారు. ఆ సమయంలో ఉపాధ్యాయులు వెంటనే వారికి వరద ముప్పు గురించి సమాచారం అందించారు. విద్యార్థులను సురక్షిత ప్రాంతానికి వెళ్లాలని చెప్పారు. ‘అప్పుడు మేము అసెంబ్లీలో కూర్చున్నాం. మేము మా బ్యాగులను తరగతి గదిలోనే వదిలేసి సరిహద్దు గోడ వైపు పై అంతస్తుకు వెళ్లాము’ అని ప్రాన్షా గుర్తుచేసుకుంది. ఆ సమయంలో వారికి తమ బ్యాగులు, పుస్తకాలు, ఇతర వస్తువుల కంటే ప్రాణాలను కాపాడుకోవడమే మరింత ముఖ్యంగా మారింది. తరగతి గదిలో వదిలిపెట్టిన వస్తువులు తమకు మళ్లీ దొరుకుతాయో లేదో వారికి తెలియదు.
వస్తువుల కోసం వెతుకుతున్న విద్యార్థి
వరద ముప్పు తగ్గిన తర్వాత ప్రాన్షా, భూమిక పాఠశాలకు తిరిగి వచ్చారు. వారి ఉద్దేశ్యం ఒక్కటే.. తమ బ్యాగులు, వస్తువులను కనుగొనడం. కానీ వారు వెతుకుతున్న వస్తువులన్నీ వారికి దొరకలేదు. వారి వస్తువులలో కొన్ని పోయాయి. ఇతర స్నేహితుల బ్యాగులు దొరికాయి. వరద పాఠశాల నిర్మాణాలను మాత్రమే కాకుండా విద్యార్థుల పుస్తకాలు, నోట్బుక్లు, బ్యాగులు, వ్యక్తిగత వస్తువులను కూడా ధ్వంసం చేసింది. పాఠశాల ప్రాంగణంలో లభించిన వస్తువులను వేరు చేసి, సంబంధిత విద్యార్థులకు తిరిగి ఇచ్చేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. విద్యార్థుల తరగతి గదుల్లో పేరుకుపోయిన బురదను తొలగించడానికి నేపాలీ సైన్యానికి చెందిన సైనికులను కూడా మోహరించారు. వారు పాఠశాల ప్రాంగణాన్ని శుభ్రపరుస్తూ బురద, శిథిలాలను తొలగిస్తున్నారు.
మార్కెట్ అంతా బురదమయం
పాఠశాల నుండి బయటకు వచ్చిన తర్వాత, బైరేని మార్కెట్లో వరద నీరు మిగిల్చిన మరో దృశ్యం కనిపిస్తుంది.
ఇళ్లు, దుకాణాల్లోకి చేరిన బురదను తొలగించేందుకు స్థానికులు రోజంతా శ్రమిస్తున్నారు. కొందరు పారలతో బురదను ఎత్తిపోస్తున్నారు. కొద్దిరోజుల క్రితం వరకు నిత్యం సందడిగా ఉండే ఆ ప్రాంతం ఇప్పుడు శుభ్రం చేసే పనులతో, నష్టాన్ని అంచనా వేయడంలో బిజీగా మారింది. వరద కారణంగా కొన్ని ఇళ్లు కొట్టుకుపోయాయి. మరికొన్ని ఇళ్ల గోడలకు పగుళ్లు వచ్చాయి. కొన్ని నిర్మాణాలు ఇంకా నివాసయోగ్యంగా ఉన్నాయా లేదా అనే ఆందోళన స్థానికుల్లో నెలకొంది. ఇంటి లోపల మిగిలి ఉన్న వస్తువులను వెలికితీసి సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలించడం ఇప్పుడు పలు కుటుంబాలకు ప్రత్యేక పనిగా మారింది.
ఆస్పత్రి తిరిగి ప్రారంభించేందుకు ప్రయత్నాలు
బైరేని ఆస్పత్రి కూడా వరద ప్రభావాన్ని ఎదుర్కొంది. నేపాల్ పోలీసులు, సాయుధ పోలీసులు, ఆరోగ్య కార్యకర్తలు సంయుక్తంగా ఆస్పత్రి ప్రాంగణంలో పేరుకుపోయిన బురద, శిథిలాలను తొలగిస్తున్నారు. ఆస్పత్రి ప్రాంగణాన్ని శుభ్రపరిచేందుకు ఆరోగ్య కార్యకర్తలతో పాటు పోలీస్, సాయుధ బలగాల భద్రతా సిబ్బందిని మోహరించారు.
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