తక్కువ ధరలో ఎక్కువ డేటా, అన్లిమిటెడ్ కాలింగ్ కోరుకునే వినియోగదారులకు జియో ప్రీపెయిడ్లో రూ.199 రీచార్జ్ ప్లాన్ అందుబాట
ఆ తండ్రీకొడుకులది... అసలు పని ఈ తండ్రీ కొడుకులది.. క్రెడిట్ చోరీ!
ఆ నవ్వు ప్రపంచాన్నే చుట్టేసింది..
బేరాలాడకండి.. ఇదేమీ డీఎస్సీ ఉద్యోగం కాదు చౌకగా దొరికేదానికి..!!
ఆకస్మిక వరదలు, కొండచరియలు విరిగిపడడం, భూకంపాలు..
ఆపదలోఉన్నవారిని ఆదుకునేందుకు ఎప్పు�...
నేపాల్లో సంభవించిన ఆకస్మిక వరదల్లో...
అందరు భయాలు, కష్టాలను చూసి వెనక్కి అడ�...
నేపాల్ దేశంలోనే తొలి మహిళా రెస్క్య�...
తల్లి తన పిల్లల కోసం ఏదైనా చేయగలదు అన�...
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బిష్కెక్: కిర్గిజిస్తాన్లోని బిష్�...
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కఠ్మాండు: నేపాల్లోని భోటేకోషి-త్రిశ...
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బిష్కెక్: షాంఘై సహకార సంస్థ (ఎస్సీవో) 25...
Sep 1 2026 3:45 PM | Updated on Sep 1 2026 3:48 PM
YS జగన్ కు ఘన స్వాగతం