 యాపిల్ సీఈఓగా 15ఏళ్లు.. టిమ్ కుక్ అరుదైన (ఫోటోలు) | 15 YEARS OF TIM COOK: THE MAN WHO TRANSFORMED APPLE | Sakshi
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యాపిల్ సీఈఓగా 15ఏళ్లు.. టిమ్ కుక్ అరుదైన (ఫోటోలు)

Sep 1 2026 9:02 AM | Updated on Sep 1 2026 9:10 AM

15 YEARS OF TIM COOK: THE MAN WHO TRANSFORMED APPLE1
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👉 :​​​​​​​ టెక్ దిగ్గజం యాపిల్‌కు సుమారు 15 సంవత్సరాలు సీఈఓగా నాయకత్వం వహించిన టిమ్ కుక్ (Tim Cook) ఇప్పుడు ఆ పదవి నుంచి తప్పుకున్నారు. తన చివరి రోజు సందర్భంగా.. ఉద్యోగులకు ఆయన ఒక భావోద్వేగమైన సందేశం పంపారు.

15 YEARS OF TIM COOK: THE MAN WHO TRANSFORMED APPLE2
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👉 :​​​​​​​ ఇంతకాలం తనకు ఇచ్చిన సహకారం, ప్రేమ, మద్దతుకు ఉద్యోగులందరికీ టిమ్ కుక్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

15 YEARS OF TIM COOK: THE MAN WHO TRANSFORMED APPLE3
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👉 :​​​​​​​ సంస్థలో పనిచేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరినీ ఒక అద్భుతమైన టీమ్‌గా ఆయన ప్రశంసించారు.

15 YEARS OF TIM COOK: THE MAN WHO TRANSFORMED APPLE4
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👉 :​​​​​​​ సీఈఓగా తన విజయానికి తాను మాత్రమే కారణం కాదని, తనతో కలిసి పనిచేసిన ఉద్యోగుల వల్లే అది సాధ్యమైందని చెప్పారు.

15 YEARS OF TIM COOK: THE MAN WHO TRANSFORMED APPLE5
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👉 :​​​​​​​ యాపిల్ సంస్కృతిని గురించి కూడా ప్రస్తావిస్తూ.. స్టీవ్ జాబ్స్‌కు నివాళులర్పించారు.

15 YEARS OF TIM COOK: THE MAN WHO TRANSFORMED APPLE6
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15 YEARS OF TIM COOK: THE MAN WHO TRANSFORMED APPLE7
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15 YEARS OF TIM COOK: THE MAN WHO TRANSFORMED APPLE8
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15 YEARS OF TIM COOK: THE MAN WHO TRANSFORMED APPLE9
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15 YEARS OF TIM COOK: THE MAN WHO TRANSFORMED APPLE10
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15 YEARS OF TIM COOK: THE MAN WHO TRANSFORMED APPLE11
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15 YEARS OF TIM COOK: THE MAN WHO TRANSFORMED APPLE12
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15 YEARS OF TIM COOK: THE MAN WHO TRANSFORMED APPLE13
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15 YEARS OF TIM COOK: THE MAN WHO TRANSFORMED APPLE14
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15 YEARS OF TIM COOK: THE MAN WHO TRANSFORMED APPLE15
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15 YEARS OF TIM COOK: THE MAN WHO TRANSFORMED APPLE16
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15 YEARS OF TIM COOK: THE MAN WHO TRANSFORMED APPLE17
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15 YEARS OF TIM COOK: THE MAN WHO TRANSFORMED APPLE18
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15 YEARS OF TIM COOK: THE MAN WHO TRANSFORMED APPLE19
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15 YEARS OF TIM COOK: THE MAN WHO TRANSFORMED APPLE20
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15 YEARS OF TIM COOK: THE MAN WHO TRANSFORMED APPLE21
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15 YEARS OF TIM COOK: THE MAN WHO TRANSFORMED APPLE22
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15 YEARS OF TIM COOK: THE MAN WHO TRANSFORMED APPLE23
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15 YEARS OF TIM COOK: THE MAN WHO TRANSFORMED APPLE24
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15 YEARS OF TIM COOK: THE MAN WHO TRANSFORMED APPLE25
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15 YEARS OF TIM COOK: THE MAN WHO TRANSFORMED APPLE26
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15 YEARS OF TIM COOK: THE MAN WHO TRANSFORMED APPLE27
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15 YEARS OF TIM COOK: THE MAN WHO TRANSFORMED APPLE28
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15 YEARS OF TIM COOK: THE MAN WHO TRANSFORMED APPLE29
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15 YEARS OF TIM COOK: THE MAN WHO TRANSFORMED APPLE30
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15 YEARS OF TIM COOK: THE MAN WHO TRANSFORMED APPLE31
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15 YEARS OF TIM COOK: THE MAN WHO TRANSFORMED APPLE32
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15 YEARS OF TIM COOK: THE MAN WHO TRANSFORMED APPLE33
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15 YEARS OF TIM COOK: THE MAN WHO TRANSFORMED APPLE34
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15 YEARS OF TIM COOK: THE MAN WHO TRANSFORMED APPLE35
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15 YEARS OF TIM COOK: THE MAN WHO TRANSFORMED APPLE36
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15 YEARS OF TIM COOK: THE MAN WHO TRANSFORMED APPLE37
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