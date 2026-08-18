 క్రాంప్టన్ కొత్త లోగో ఆవిష్కరణ ఈవెంట్లో కొన్ని (ఫొటోలు) | Photos from Crompton's New Logo Launch Event | Sakshi
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క్రాంప్టన్ కొత్త లోగో ఆవిష్కరణ ఈవెంట్లో కొన్ని (ఫొటోలు)

Aug 18 2026 12:43 PM | Updated on Aug 18 2026 1:23 PM

Photos from Crompton's New Logo Launch Event1
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ముంబైలోని ది తాజ్ ట్రీస్ హోటల్లో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో కొత్త లోగో ఆవిష్కరించారు.

Photos from Crompton's New Logo Launch Event2
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Photos from Crompton's New Logo Launch Event3
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Photos from Crompton's New Logo Launch Event4
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Photos from Crompton's New Logo Launch Event5
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Photos from Crompton's New Logo Launch Event13
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# Tag
Crompton Greaves LOGO LAUNCH photo gallery
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