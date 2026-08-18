 తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న క్రికెటర్ తిలక్ వర్మ (ఫొటోలు) | Tilak Varma in Tirumala for Swamy Vari Darshanam HD Photos | Sakshi
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తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న క్రికెటర్ తిలక్ వర్మ (ఫొటోలు)

Aug 18 2026 9:16 AM | Updated on Aug 18 2026 9:16 AM

Tilak Varma in Tirumala for Swamy Vari Darshanam HD Photos1
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భారత యువ క్రికెటర్ తిలక్ వర్మ (Tilak Varma) తిరుమల (Tirumala) శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామివారిని మంగళవారం వేకువజామున దర్శించుకున్నారు.

Tilak Varma in Tirumala for Swamy Vari Darshanam HD Photos2
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శ్రీవారి సుప్రభాత సేవలో పాల్గొని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు.

Tilak Varma in Tirumala for Swamy Vari Darshanam HD Photos3
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శ్రీవారి దర్శనం దొరకడం తనకు ఎంతో ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని, ప్రశాంతతను ఇచ్చిందని తిలక్ వర్మ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.

Tilak Varma in Tirumala for Swamy Vari Darshanam HD Photos4
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స్టార్ క్రికెటర్ తిలక్ వర్మ తిరుమలకు వచ్చిన విషయం తెలుసుకున్న తోటి భక్తులు, అభిమానులు ఆయనను చూసేందుకు, ఆయనతో సెల్ఫీలు దిగేందుకు కోసం పోటీ పడ్డారు.

Tilak Varma in Tirumala for Swamy Vari Darshanam HD Photos5
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Tilak Varma in Tirumala for Swamy Vari Darshanam HD Photos6
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Tilak Varma in Tirumala for Swamy Vari Darshanam HD Photos7
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Tilak Varma in Tirumala for Swamy Vari Darshanam HD Photos8
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Tilak Varma in Tirumala for Swamy Vari Darshanam HD Photos9
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Tilak Varma in Tirumala for Swamy Vari Darshanam HD Photos10
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Tilak Varma in Tirumala for Swamy Vari Darshanam HD Photos11
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Tilak Varma in Tirumala for Swamy Vari Darshanam HD Photos12
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Tilak Varma in Tirumala for Swamy Vari Darshanam HD Photos13
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(Images Source : Instagram/itsmytirupati)

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