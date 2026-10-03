 చికిత్సకు తెచ్చిన తోపుడు బండిపైనే మృతదేహాన్ని తోసుకుంటూ.. | Family Carries Dead body on Handcart after no Ambulance | Sakshi
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చికిత్సకు తెచ్చిన తోపుడు బండిపైనే మృతదేహాన్ని తోసుకుంటూ..

Oct 3 2026 8:41 AM | Updated on Oct 3 2026 8:41 AM

Family Carries Dead body on Handcart after no Ambulance

వైశాలి: దేశంలోని ప్రభుత్వ వైద్యవ్యవస్థ తీరుతెన్నులు ఎలా ఉన్నాయో చూపే ఒక ఘటన ఇప్పుడు అందరినీ కంటతడి పెట్టిస్తోంది. బీహార్‌లోని వైశాలిలో ఈ హృదయవిదారక ఉదంతం చోటుచేసుకుంది. లాల్‌గంజ్‌లో 31 ఏళ్ల మోను కుమార్ ఆస్పత్రిలో మరణించిన తర్వాత, అతని మృతదేహాన్ని ఇంటికి తీసుకెళ్లడానికి అంబులెన్స్ లేదా శవవాహనం (మార్చురీ వ్యాన్) అందుబాటులో లేదు. దీంతో  కుటుంబ సభ్యులు మోనును చికిత్స కోసం ఏ తోపుడు బండిపై ఆస్పత్రికి తీసుకొచ్చారో, చివరకు అదే ట్రాలీపై అతని మృతదేహాన్ని ఉంచి, ఇంటికి తీసుకెళ్లాల్సిన దుస్థితి ఎదురైంది. వైశాలిలో వెలుగుచూసిన ఈ ఘటన ప్రభుత్వ వైద్య వ్యవస్థ వైఫల్యాన్ని ఎత్తిచూపింది. ఈ ఉదంతానికి సంబంధించిన వీడియోను చూసినవారంతా ప్రభుత్వ వైద్య వ్యవస్థపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

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