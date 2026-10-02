అందంతో ఆకట్టుకుంటున్న కయాదు.. ఫొటోలు వైరల్‌

అక్టోబర్ రాకతో నైరుతి రుతుపవనాలు ముగిశాయి..
డబ్బులిస్తాం డప్పు కొట్టండి-సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ల పాలసీ విడుదల చేసిన ఏపీ ప్రభుత్వం
ఆఖరికి నా క్రెడిట్ కూడా చోరీ చేసేస్తున్నారు!
న్యూఢిల్లీ: వరుసగా పదో త్రైమాసికంలోనూ చిన్న మొత్తాల పొదుపు పథకాలపై వడ్డీ రేట్లను మార్చకుండా కేంద్రం యథా
ఆ స్టేట్మెంట్ చూస్తేనే భయమేస్తుంది!
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Oct 2 2026 8:59 PM | Updated on Oct 2 2026 8:59 PM
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