 సెప్టెంబర్ జ్ఞాపకాలు షేర్ చేసిన అనసూయ.. (ఫోటోలు) | Anasuya Shares September Memories | Sakshi
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సెప్టెంబర్ జ్ఞాపకాలు షేర్ చేసిన అనసూయ.. (ఫోటోలు)

Oct 2 2026 6:17 PM | Updated on Oct 2 2026 6:22 PM

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టాలీవుడ్ నటి అనసూయ గతనెల సెప్టెంబర్ జ్ఞాపకాలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. ఆ నెలలోని ప్రతి స్పెషల్ మూమెంట్‌ను అభిమానులతో పంచుకుంది. ఈ పిక్స్ నెట్టింట వైరల్‌గా మారాయి.

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సెప్టెంబర్ జ్ఞాపకాలు షేర్ చేసిన అనసూయ.. (ఫోటోలు)
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