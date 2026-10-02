చాన్నాళ్లకు కనిపించిన విజయ్‌ భార్య‌ సంగీత, కూతురు దివ్య (చిత్రాలు)

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తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ తనయుడు జేసన్ సంజయ్ దర్శకత్వం వహించిన ‘సిగ్మా’ ఇవాళ రిలీజ్ అయ్యింది.
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సందీప్ కిషన్ లీడ్ రోల్ చేసిన ఈ సినిమా స్పెషల్ షోకు విజయ్ భార్య సంగీత, కుమార్తె దివ్యా సాషా హాజరయ్యారు.
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దర్శకుడు జేసన్తో కలిసి కమల థియేటర్లో వీళ్లు సందడి చేశారు.
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చాన్నాళ్ల తర్వాత వీరిద్దరూ బహిరంగంగా కనిపించడంతో ఫొటోలు వైరల్గా మారాయి.
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విజయ్ వ్యక్తిగత జీవితం ఆ మధ్య విడాకుల వ్యవహారంతో మీడియాకు ఎక్కింది.
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ఆపై ఆ వ్యవహారం సర్దుమణగడంతో.. ఇప్పుడు వీళ్ల రాకపై మీడియా ఫోకస్ పెరిగింది.
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అదే సమయంలో ఇటు విజయ్ తమిళనాట మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణ పథకాన్ని మరికొన్ని బస్సులకు విస్తరించే కార్యక్రమం చేపట్టారు.
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