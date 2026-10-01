 బంగారంలా మెరిసిపోతున్న డీజే టిల్లు బ్యూటీ నేహాశెట్టి.. ఫోటోలు | Actress Neha Shetty Latest Photos Viral | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బంగారంలా మెరిసిపోతున్న డీజే టిల్లు బ్యూటీ నేహాశెట్టి.. ఫోటోలు

Oct 1 2026 7:44 PM | Updated on Oct 1 2026 7:53 PM

Actress Neha Shetty Latest Photos Viral1
1/8

డీజే టిల్లు బ్యూటీ నేహా శెట్టి (Neha Shetty) తాజాగా తన ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. బంగారం లాంటి డ్రెస్‌లో మరింత అందంగా కనిపించింది. ఈ పిక్స్ నెట్టింట వైరల్‌గా మారాయి.

Actress Neha Shetty Latest Photos Viral2
2/8

Actress Neha Shetty Latest Photos Viral3
3/8

Actress Neha Shetty Latest Photos Viral4
4/8

Actress Neha Shetty Latest Photos Viral5
5/8

Actress Neha Shetty Latest Photos Viral6
6/8

Actress Neha Shetty Latest Photos Viral7
7/8

Actress Neha Shetty Latest Photos Viral8
8/8

# Tag
Neha Shetty Actress Gallery Tollywood Tollywood Beauty viral photos
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బంగారంలా మెరిసిపోతున్న డీజే టిల్లు బ్యూటీ నేహాశెట్టి.. ఫోటోలు
photo 2

‘తెల్ల కాగితం’ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ ‘నక్షత్ర’ ఫొటోలు వైరల్
photo 3

హైదరాబాద్ : వనస్థలిపురంలో సందడి చేసిన మీనాక్షి చౌదరి (ఫొటోలు)
photo 4

గిల్‌.. డబుల్‌.. జిగేల్‌.. హిట్‌మ్యాన్‌ వింటేజ్‌ బ్యాటింగ్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

'తెల్ల కాగితం' ప్రీరిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Nagarjuna Yadav Sensational Comments On Lokesh Over India Today Conclave 1
Video_icon

పాన్ ఇండియా జోకర్.. ఇండియా టుడే కాంక్లేవ్ లో లోకేష్ పరువు పోయే
Heavy Floods In Bihar 2
Video_icon

బీహార్ ను వణికిస్తున్న వరదలు
Weather Officer Sravani Shocking Comments On Temperature In October 3
Video_icon

వచ్చే వారం తెలంగాణలో మోతమోగనున్న ఎండలు
Jani Master Wife Sumalatha Fires on Film Federation President Anil Kumar 4
Video_icon

జానీనే టార్గెట్ చేస్తారా..! సుమలత ఫైర్
Jada Sravan Reveals Sensational Facts On Chandrababu 34% BC Reservation 5
Video_icon

BC రిజర్వేషన్ అంటే ఏంటి.. చంద్రబాబు 34% వల్ల ఎంత నష్టం
Advertisement