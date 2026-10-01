 ఖైరతాబాద్‌ ఉప ఎన్నిక నోటిఫికేషన్‌ ఆపండి: పీజేఆర్‌ కూతురు పిటిషన్‌ | Congress Vijaya Reddy Filed Petition On High Court Over Khairatabad | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఖైరతాబాద్‌ ఉప ఎన్నిక నోటిఫికేషన్‌ ఆపండి: పీజేఆర్‌ కూతురు పిటిషన్‌

Oct 1 2026 12:38 PM | Updated on Oct 1 2026 12:44 PM

Congress Vijaya Reddy Filed Petition On High Court Over Khairatabad

సాక్షి, ఖైరతాబాద్‌: ఖైరతాబాద్‌ ఉప ఎన్నిక వ్యవహారం హైకోర్టుకు చేరింది. ఉప ఎన్నిక నోటిఫికేషన్‌ జారీ చేయకుండా నిలిపివేయాలని కోరుతూ పీజేఆర్‌ కుమార్తె, కాంగ్రెస్‌ నేత విజయారెడ్డి తెలంగాణ హైకోర్టులో పిటిషన్‌ దాఖలు చేశారు. ఖైరతాబాద్‌ ఉప ఎన్నిక నిర్వహించడానికి వీలులేదని ఆమె తన పిటిషన్‌లో పేర్కొన్నారు.

వివరాల మేరకు ఖైరతాబాద్‌ ఉప ఎన్నికకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్‌ను నిలిపివేయాలని హైకోర్టును విజయారెడ్డి కోరారు. ఈ మేరకు దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌లో ఎన్నికల సంఘం (ఎస్‌ఈసీ), దానం నాగేందర్‌ను ప్రతివాదులుగా పేర్కొన్నారు. అయితే, దానం నాగేందర్‌ ఎన్నిక చెల్లదంటూ విజయారెడ్డి 2024లో పిటిషన్‌ దాఖలు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో అప్పటి పిటిషన్‌పై నిర్ణయం తేలాకే నోటిఫికేషన్‌ ఇవ్వాలని విజయారెడ్డి కోరారు. ఇందులో భాగంగానే ఖైరతాబాద్‌ నియోజకవర్గానికి ఉప ఎన్నిక నిర్వహించే ప్రక్రియను నిలిపివేయాలని పిటిషన్‌లో విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ పిటిషన్‌పై హైకోర్టు విచారణలో ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుంది అన్నది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది.

ఇదీ చదవండి: రేవంత్‌ మాటలు.. బీజేపీకి వరంగా మారుతున్నాయా?

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

గిల్‌.. డబుల్‌.. జిగేల్‌.. హిట్‌మ్యాన్‌ వింటేజ్‌ బ్యాటింగ్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

'తెల్ల కాగితం' ప్రీరిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

భారత్‌ వర్సెస్‌ విండీస్‌ మ్యాచ్ హైలైట్స్ ఫోటోలు!
photo 4

హైదరాబాద్ ధూల్ పేట్ లో దుర్గమ్మ విగ్రహాలు (ఫొటోలు)
photo 5

డ్యాన్స్ అకాడమీలో మెరిసిన హీరోయిన్స్ నివేదా, ఈషా రెబ్బా.. ఫోటోలు

Video

View all
Gold Price Drop 1
Video_icon

భారీగా తగ్గిన బంగారం ధరలు.. తులం ఎంతుందంటే..
Secretariat Employees Serious Comments On TV5 Sambasiva Rao 2
Video_icon

తక్షణమే క్షమాపణ చెప్పు! TV5 సాంబశివరావుపై ఉద్యోగులు ఫైర్..
AP High Court Cancels BC Reservation GOs 3
Video_icon

బీసీలకు చంద్రబాబు వెన్నుపోటు.. 34 శాతం రిజర్వేషన్ల జీవోలు కొట్టివేత
Default image
Video_icon

భాగ్యశ్రీ బోర్సే స్టన్నింగ్‌ లుక్స్‌.. (ఫొటోలు)
Another Couple Dies by Suicide In Nandyal 5
Video_icon

ఆన్ లైన్ బెట్టింగ్ కు బలి.. నంద్యాలలో మరో దంపతుల ఆత్మహత్య
Advertisement
 