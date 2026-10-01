క్రిస్టా కేసులో ఊహకందని మలుపులు.. ఆఖరికి ఉరిశిక్ష ఖరారు!

అమెరికాలో 1995లో సహ విద్యార్థి కొలీన్ స్లెమ్మర్ను హత్య చేసిన కేసులో క్రిస్టా పైక్ ఉరిశిక్ష అమలుకు మార్గం సుగమమైంది. ఉరిశిక్షను తాత్కాలికంగా నిలిపివేస్తూ దిగువ కోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాన్ని అమెరికా సుప్రీంకోర్టు బుధవారం రాత్రి రద్దు చేసింది. దీంతో పైక్కు ప్రాణాంతక ఇంజెక్షన్ ద్వారా ఉరిశిక్ష అమలు చేసే అవకాశం ఉంది. 50 ఏళ్ల పైక్కు నాష్విల్లేలోని రివర్బెండ్ మాగ్జిమమ్ సెక్యూరిటీ ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఉరిశిక్ష అమలు చేయాల్సి ఉంది. అది అమలైతే.. గడచిన 200 ఏళ్లలో టెన్నెస్సీ స్టేట్లో ఉరిశిక్ష అమలయ్యే తొలి మహిళగా పైక్ నిలువనుంది.
తాత్కాలికంగా నిలిపిన ఆరో సర్క్యూట్ కోర్టు
పైక్ కేసులో కొత్త వాదనలను ఆమె న్యాయవాదులు ముందుకు తెచ్చిన నేపథ్యంలో వాటిని పరిశీలించేందుకు అమెరికా ఆరో సర్క్యూట్ అప్పీళ్ల కోర్టు ఉరిశిక్ష అమలును తాత్కాలికంగా నిలిపివేసింది. అయితే సుప్రీంకోర్టు ఆ నిలుపుదల ఆదేశాన్ని రద్దు చేసింది. సుప్రీంకోర్టు నిర్ణయంపై న్యాయమూర్తులు సోనియా సోటోమేయర్, ఎలెనా కాగన్, కేతాంజి బ్రౌన్ జాక్సన్ అసమ్మతి వ్యక్తం చేశారు. ఆరో సర్క్యూట్ కోర్టు తన సాధారణ న్యాయపరమైన ప్రక్రియలో భాగంగా పైక్ వాదనలను పరిశీలించే అవకాశాన్ని సుప్రీంకోర్టు నిర్ణయం అడ్డుకుంటోందని సోటోమేయర్ తన అసమ్మతి అభిప్రాయంలో పేర్కొన్నారు.
చిన్ననాటి వేధింపులపై న్యాయవాదుల వాదన
పైక్ అసలు విచారణ సమయంలో ఆమె తరఫు న్యాయవాదులు చిన్ననాట ఆమె ఎదుర్కొన్న తీవ్రమైన వేధింపులు, నిర్లక్ష్యం, మానసిక గాయాలకు సంబంధించిన ఆధారాలను తగినంతగా సమర్పించలేదని న్యాయవాదులు వాదించారు. ఆ వివరాలను జ్యూరీ ముందుంచి ఉంటే ఆమెకు మరణశిక్ష విధించాలన్న నిర్ణయం ప్రభావితమయ్యే అవకాశం ఉండేదని తెలిపారు. టెన్నెస్సీ గవర్నర్ బిల్ లీ క్షమాభిక్ష పిటిషన్ను తిరస్కరించడానికి ముందు పైక్ రాసిన లేఖలో.. తనకు చావంటే భయం లేదని, అయితే ఉరిశిక్ష ప్రక్రియపై ఆందోళనగా ఉందని పేర్కొంది. తనకు మద్దతుగా గవర్నర్ జోక్యం చేసుకోవాలని కోరిన వారికి ఆమె కృతజ్ఞతలు తెలిపింది.
కొలీన్ స్లెమ్మర్ హత్య కేసు
1995 నుంచి పైక్ జైలులో ఉంది. తన మాజీ సహ విద్యార్థిని కొలీన్ స్లెమ్మర్ను హత్య చేసిన కేసులో ఆమెకు మరణశిక్ష విధించారు. కోర్టు రికార్డుల ప్రకారం.. పైక్, స్లెమ్మర్ టెన్నెస్సీలోని నాక్స్విల్లే జాబ్ కార్ప్స్ సెంటర్లో విద్యార్థులుగా ఉన్నారు. పైక్కు అప్పటికి 18 ఏళ్లు, స్లెమ్మర్కు 19 ఏళ్లు. పైక్ అప్పటి ప్రియుడు టడరిల్ షిప్, మరో స్నేహితురాలు షడోల్లా పీటర్సన్ కూడా దాడి భాగస్వాములని కోర్టు రికార్డులు పేర్కొన్నాయి. పైక్తో స్లెమ్మర్ సంబంధాలపై చేసిన వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో ఈ హత్య జరిగినట్లు ప్రాసిక్యూటర్లు తెలిపారు.
హత్య కేసులో సుదీర్ఘ విచారణ
స్లెమ్మర్ మరణానికి సంబంధించిన పరిస్థితులు పైక్ మరణశిక్ష కేసులో కీలక అంశంగా మారాయి. అసలు విచారణలో ప్రాసిక్యూటర్లు, జ్యూరీ సభ్యులు, అనంతరం కేసును పరిశీలించిన న్యాయమూర్తులు ఈ హత్యను అత్యంత క్రూరమైనదిగా అభివర్ణించారు. యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టెన్నెస్సీ క్యాంపస్లోని అటవీ ప్రాంతంలో ఈ దాడి జరిగినట్లు విచారణ రికార్డులు పేర్కొన్నాయి. స్లెమ్మర్ మృతదేహం లభ్యమైనప్పుడు ఆమె పుర్రెలో కొంత భాగం కనిపించలేదని రికార్డులు తెలిపాయి. ఆమె నుదురు, ఛాతీపై పెంటాగ్రామ్ గుర్తులు చెక్కినట్లు కూడా పేర్కొన్నారు. ఒక సాక్షి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. స్లెమ్మర్ పుర్రెలో కనిపించని భాగాన్ని తాను తీసుకుని జ్ఞాపకంగా ఉంచుకున్నట్లు పైక్ చెప్పింది.
1996లో మరణశిక్ష
1996లో పైక్కు మరణశిక్ష విధించారు. స్లెమ్మర్ హత్య జరిగినప్పుడు షిప్కు 17 ఏళ్లు కావడంతో అతడికి మరణశిక్ష విధించే అర్హత లేదు. అతడికి జీవిత ఖైదు విధించారు. గతేడాది అతడి పెరోల్ తిరస్కరణకు గురైంది. 2031 చివర్లో అతడి కేసును మరోసారి పరిశీలించే అవకాశం ఉంది. పైక్పై వాంగ్మూలం ఇచ్చిన పీటర్సన్కు పరిశీలనలో విడుదల లభించింది.
పైక్ వయసుపైనా న్యాయపరమైన వాదనలు
పైక్ న్యాయవాదులు ఏళ్లుగా అనేక అప్పీలు దాఖలు చేస్తూ ఆమె దోష నిర్ధారణ, మరణశిక్ష రెండింటినీ సవాలు చేస్తున్నారు. ఆధునిక ప్రమాణాల ప్రకారం ఈ కేసును పరిశీలిస్తే తీర్పు భిన్నంగా ఉండే అవకాశం ఉందని వారు వాదించారు. పైక్కు 1996లో 20 ఏళ్ల వయసులో మరణశిక్ష విధించారు. నేరం జరిగినప్పుడు ఆమె వయసు 18 ఏళ్లు కావడం కూడా న్యాయపరమైన వాదనల్లో కీలక అంశంగా మారింది. స్లెమ్మర్ హత్య జరిగినప్పుడు పైక్ కొన్ని నెలలు మాత్రమే చిన్న వయసులో ఉండి ఉంటే, టెన్నెస్సీ చట్టం ప్రకారం ఆమెకు మరణశిక్ష విధించే అవకాశం ఉండేది కాదని ఆమె న్యాయవాదులు తెలిపారు.
వేధింపులు, మానసిక ఆరోగ్యంపై వాదనలు
పైక్ చిన్నతనంలో లైంగిక వేధింపులు, విడిచిపెట్టడం, నిర్లక్ష్యాన్ని ఎదుర్కొందని ఆమె న్యాయవాదులు తెలిపారు. అలాగే ఆమెకు పోస్ట్ ట్రామాటిక్ స్ట్రెస్ డిజార్డర్ (పీటీఎస్డీ), బైపోలార్ డిజార్డర్ వంటి తీవ్రమైన మానసిక సమస్యలు ఉన్నాయని, పుట్టుకతోనే మెదడుకు సంబంధించిన నష్టం కూడా ఉందని వారు పేర్కొన్నారు. అసలు విచారణలో ఆమె తరఫు న్యాయవాదులు ఈ చరిత్రను జ్యూరీకి తగినంతగా వివరించలేదని వాదించారు.
జైలులో మారిపోయానన్న పైక్
18 ఏళ్ల వయసులో ఉన్న పైక్, దశాబ్దాలుగా జైలులో ఉన్న ప్రస్తుత పైక్ మధ్య తేడాను కూడా ఆమె న్యాయవాదులు ప్రస్తావించారు. క్షమాభిక్ష పిటిషన్లో పైక్ స్లెమ్మర్ మరణానికి సంబంధించిన తన చర్యలపై పశ్చాత్తాపం వ్యక్తం చేసింది. ఆ ఘటన వల్ల ఒక తల్లి తన కుమార్తెను, ఒక కుటుంబం తమ సోదరిని, స్నేహితులు తమ స్నేహితురాలిని కోల్పోయారని తాను అర్థం చేసుకున్నట్లు పేర్కొంది. జైలులో ఉన్న సంవత్సరాల్లో పైక్ పూర్తిగా మారిపోయిందని ఆమె తరపు న్యాయవాదులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఆమె 50 ఏళ్ల వయసులో పశ్చాత్తాపం కలిగిన మహిళగా, మానసిక ఆరోగ్యానికి తగిన చికిత్స పొందుతూ, జైలులోని ఇతర మహిళలకు సహాయం చేస్తున్నదని చెప్పారు.
చివరి దశలో సుప్రీంకోర్టు జోక్యం
పైక్ ఉరిశిక్షకు కొన్ని గంటల ముందు ఈ న్యాయపరమైన వివాదం తుది దశకు చేరింది. ఆమె న్యాయవాదులు చేసిన కొత్త వాదనలను పరిశీలిస్తున్న సమయంలో ఆరో సర్క్యూట్ కోర్టు ఉరిశిక్షపై తాత్కాలిక నిలుపుదల విధించింది. అయితే సుప్రీంకోర్టు జోక్యం చేసుకుని ఆ నిలుపుదల ఆదేశాన్ని రద్దు చేసింది. దీంతో టెన్నెస్సీ రాష్ట్రం క్రిస్టా పైక్ ఉరిశిక్షను అమలు చేసేందుకు మార్గం ఏర్పడింది.
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