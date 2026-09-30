 'డోంట్ ‍ట్రబుల్ ద ట్రబుల్'తో రాబోతున్న ఈ పాప ఎవరో తెలుసా? (ఫొటోలు) | Who Is This Girl Coming with ‘Don’t Trouble the Trouble’ (Photos) | Sakshi
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'డోంట్ ‍ట్రబుల్ ద ట్రబుల్'తో రాబోతున్న ఈ పాప ఎవరో తెలుసా? (ఫొటోలు)

Sep 30 2026 3:43 PM | Updated on Sep 30 2026 3:53 PM

Who Is This Girl Coming with ‘Don’t Trouble the Trouble’ (Photos)1
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రాజమౌళి కొడుకు కార్తికేయ నిర్మాతగా ఫహాద్ ఫాజిల్ హీరోగా నటించిన సినిమా 'డోంట్ ట్రబుల్ ద ట్రబుల్'. ఈ శుక్రవారం థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది.

Who Is This Girl Coming with ‘Don’t Trouble the Trouble’ (Photos)2
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ఇందులో ఫహాద్ పక్కన ప్రధాన పాత్ర చేసిన పాప పేరు సారా పాలేకర్. గతంలో ఈమె రెండేళ్ల క్రితం వచ్చిన 'సైంధవ్' మూవీలో వెంకటేశ్ కూతురిగా నటించింది.

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2017లో పుట్టిన ఈ చిన్నారి.. నాలుగేళ్లకే అంటే 2021లో నటించడం మొదలుపెట్టింది.

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మరాఠీలో సీరియల్స్, ఆల్బమ్ సాంగ్స్ చేసిన సారా.. ప్రస్తుతం సినిమాల్లో బాలనటిగా చేస్తోంది.

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'డోంట్ ట్రబుల్ ద ట్రబుల్' మూవీతో టాలీవుడ్‌లో తన అదృష్టం పరీక్షించుకునేందుకు సిద్ధమైంది.

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