కదం తొక్కిన ఉద్యోగులు

తాము చదువుకోలేక ఎదుర్కొన్న కష్టాలు తమ బిడ్డ పడకూడదని ఆ తల్లిదండ్రులు అనుకున్నారు.
మా మధ్య విభేదాల్లేవ్ 'సర్' నిర్నయాలన్నీ ఏకగ్రీవమే - సీఈసీ జ్ఞానేష్ కుమార్
సారు పరామర్శకు రాలేదయ్యా! ఫారిన్ వెళ్తున్నారు!
కొన్ని సెలబ్రిటీ జంటలకు ప్రత్యేకమైన ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది. అలాంటి వాళ్లలో సూర్య-జ్యోతిక కచ్చితంగా ఉంటారు.
సాక్షి ప్రతినిధి, కామారెడ్డి : ఆడపిల్లకు ఇచ్చే ఆస్తి కన్నా ఆమెకు అందించే విద్యే జీవితాంతం అండగా నిలుస్తుంది.
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Sep 29 2026 5:12 AM | Updated on Sep 29 2026 5:29 AM
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