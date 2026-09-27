నలుగురు కూతుళ్లు.. తండ్రి పేరు నిలబెట్టిన ముద్దుబిడ్డలు

కామారెడ్డి: అక్షరాలను ఆయుధాలుగా మలచుకొని నలుగురు కూతుళ్లు ఆ తండ్రిని కాలరెగరేసుకునేలా చేశారు. మండలంలోని ఎల్లంపేటకు చెందిన లక్యానాయక్ వ్యవసాయం చేస్తూ నలుగురు కూతుళ్లను చదివిస్తున్నాడు.పెద్ద కూతురు రేణుక ఎంబీబీఎస్ పూర్తి చేసి ప్రస్తుతం ఎండీ డెర్మటాలజీ చదువుతోంది. రెండో కూతురు సరిత ఎంబీబీఎస్ మొదటి సంవత్సరం చదువుతోంది. మూడో కూతురు స్వప్న డిగ్రీ పూర్తిచేసి పీజీ కోసం ప్రిపేర్ అవుతోంది. నాలుగో కూతురు సుస్మిత బీటెక్ రెండో సంవత్సరం చదువుతోంది.
బంగారు ఆభరణాలు తయారు చేస్తూ..
కామారెడ్డి పట్టణానికి చెందిన శ్రీనివాసచారి, భార్గవి దంపతులకు ఇద్దరు కూతుళ్లు. కులవృత్తి అయిన బంగారు ఆభరణాల తయారీ పనిచేస్తూ ఇద్దరు కూతుళ్లను చదివిస్తున్నాడు. పెద్దకూతురు భావన బీటెక్ పూర్తి చేసి విప్రో కంపెనీలో ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్గా ఉద్యోగం చేస్తోంది. చిన్న కూతురు స్నిగ్ధశ్రీ ఇంటర్ చదువుతోంది. ఇద్దరూ చదువులో ముందున్నారని సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు శ్రీనివాసచారి.