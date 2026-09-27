 పెద్దమ్మాయి ఐఏఎస్‌.. చిన్నమ్మాయి.. | National Daughters Day 2027 | Sakshi
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పెద్దమ్మాయి ఐఏఎస్‌.. చిన్నమ్మాయి..

Sep 27 2026 11:39 AM | Updated on Sep 27 2026 11:39 AM

National Daughters Day 2027

 ‘‘ఒక కూతురు ఎదిగితే.. ఒక కుటుంబం నిలబడుతుంది.. ఒక కూతురు గెలిస్తే.. మరో వంద మంది అమ్మాయిలకు కల పుడుతుంది.. అందుకే.. కూతురు భారం కాదు.. కొండంత అండ..’’ ఒకప్పుడు ఆడపిల్ల పుడితే.. ‘బాధ్యత మొదలైంది’ అనుకునేవారు. ఇప్పుడు అదే ఆడపిల్ల పుడితే.. ‘భవిష్యత్‌ వచ్చింది’ అంటున్నారు. చదువు కంటే పెళ్లి.. కలల కంటే కుటుంబం.. అవకాశాల కంటే ఆంక్షలే ముందుండే కాలం నుంచి.. కూతుళ్ల కలలకు రెక్కలు తొడిగి, వారు ఎంచుకున్న రంగంలో ఉన్నత శిఖరాలకు చేరేలా ప్రోత్సహించే దశకు సమాజం చేరింది. కూతురి కోసం తల్లిదండ్రులు పడిన కష్టాలు.. ఆమె విజయం ముందు చిన్నబోతున్నాయి. ఆదివారం జాతీయ కుమార్తెల దినోత్సవం సందర్భంగా  తమ కలలతో, తల్లిదండ్రుల అండతో, తమ విజయాలతో సమాజానికి కొత్త అర్థం చెబుతున్న ఆడబిడ్డల ప్రత్యేక కథనాలు..

మహబూబ్‌నగర్: ఒకప్పుడు ఆడపిల్ల పుడితే భారమని భావించే రోజులు.. ఇప్పుడు మారిపోయాయి. కొడుకులతో సమానంగా.. అంతకంటే ఎక్కువగా కూతుళ్లను చదివిస్తూ, వారి కలలకు రెక్కలు తొడుగుతున్నారు నేటితరం తల్లిదండ్రులు. కూతుళ్లు ఏ దారి ఎంచుకున్నా.. ఆ దారిలో వారికి అండగా నిలిస్తే చాలు.. వారు గమ్యాన్ని చేరుకుంటారనే నమ్మకానికి నిలువెత్తు నిదర్శనం సురే‹Ùరెడ్డి–మంజులత దంపతులు. అడ్డాకుల మండలం పొన్నకల్‌కు చెందిన ఈ దంపతులు దాదాపు మూడు దశాబ్దాల కిందట పిల్లల చదువుల కోసం మహబూబ్‌నగర్‌లోని లక్ష్మీనగర్‌ కాలనీలో స్థిరపడ్డారు. గ్రామంలో ఉన్న వ్యవసాయ భూమిని సాగు చేసుకుంటూనే రియల్‌ ఎస్టేట్‌ రంగంలో కొనసాగిన సురేష్‌ రెడ్డి.. భార్య మంజులతతో కలిసి కుటుంబాన్ని నడిపించారు. 

ఆర్థికంగా ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదురైనా.. ఇద్దరు కూతుళ్ల చదువుకు మాత్రం ఏనాడూ కొరత రానివ్వలేదు. అనన్యరెడ్డి, చరణ ఇద్దరికీ చిన్నప్పటి నుంచే ప్రైవేట్‌ పాఠశాలల్లో విద్య అందించారు. ఆ తర్వాత ఉన్నత చదువుల్లోనూ పిల్లల అభిరుచులకే ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. పెద్ద కూతురు అనన్యరెడ్డి సివిల్‌ సర్వీసెస్ వైపు వెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నప్పుడు.. తల్లిదండ్రులు ఆమెను ప్రోత్సహించారు. గ్రాడ్యుయేషన్‌ కోసం ఢిల్లీకి పంపించి.. ఆమె లక్ష్యానికి అవసరమైన సహకారం అందించారు. పట్టుదలతో చదివిన అనన్యరెడ్డి 2024 బ్యాచ్‌లో ఐఏఎస్‌కు ఎంపికయ్యారు. ప్రస్తుతం కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని డాహన్‌ జిల్లాలో అదనపు కలెక్టర్‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. చిన్న కూతురు చరణ కూడా అక్క అడుగుజాడల్లో కాకుండా తనకంటూ మరో దారిని ఎంచుకుంది. ప్రస్తుతం ఎన్‌ఐటీ వరంగల్‌లో బీటెక్‌ మూడో సంవత్సరం చదువుతోంది.

ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నాం.. 
30 ఏళ్ల కిందట పిల్లల చదువుల కోసం స్వగ్రామం పొన్నకల్‌ నుంచి మహబూబ్‌నగర్‌కు వచ్చాం. ఆ సమయంలో ఆర్థికంగా ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నాం. అయినా పిల్లల భవిష్యత్‌ కోసం వారి చదువులకు ఎలాంటి ఆటంకం రాకుండా చూసుకున్నాం. మేం పడుతున్న కష్టాలు, ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు పిల్లలకు తెలియకుండా కుటుంబాన్ని నడిపించాం. గ్రామంలో ఉన్న పొలంలో వ్యవసాయం చేయడంతో పాటు రియల్‌ ఎస్టేట్‌ పనులు చేశాను. 

నా భార్య గృహిణిగా కుటుంబాన్ని చూసుకుంది. మా ఇద్దరు పిల్లలను బాగా చదివించాలన్నదే మా లక్ష్యం. అయితే వాళ్లు ఏ రంగంలోకి వెళ్లాలి.. ఏం సాధించాలనేది వారి ఇష్టానికే వదిలేశాం. వాళ్లు ఎంచుకున్న మార్గాల్లో మేం ఎప్పుడూ ప్రోత్సహించాం. పెద్ద కూతురు అనన్య ఐఏఎస్‌కు ఎంపికైన రోజు ఎంతో సంతోషపడ్డాం. ఆ ఒక్క క్షణంలో ఇన్నేళ్లుగా మేం ఎదుర్కొన్న కష్టాలన్నీ మరిచిపోయాం. 
– సురేష్‌రెడ్డి, మంజులత,  ఐఏఎస్‌ అధికారిణి అనన్యరెడ్డి తల్లిదండ్రులు  

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