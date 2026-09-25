 బ్యాటర్ల విధ్వంసం.. భారత్‌ సంచలన విజయం; సిరీస్‌ కైవసం | 4-Batters 50s-India-A-Record-Chase-363 Runs-Seal ODI Series Vs AUS-A | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బ్యాటర్ల విధ్వంసం.. భారత్‌ సంచలన విజయం; సిరీస్‌ కైవసం

Sep 25 2026 9:26 PM | Updated on Sep 25 2026 9:36 PM

4-Batters 50s-India-A-Record-Chase-363 Runs-Seal ODI Series Vs AUS-A

Photo Credit: Twitter

మొహాలీ వేదిక‌గా ఆస్ట్రేలియా-ఎ వుమెన్‌తో జ‌రిగిన మూడో అన‌ధికారిక వ‌న్డేలో భార‌త‌-ఎ జ‌ట్టు 4 వికెట్ల తేడాతో సంచ‌ల‌న విజ‌యం సాధించింది. 363 ప‌రుగుల భారీ టార్గెట్‌తో బ‌రిలోకి దిగిన ఇండియా-ఎ జ‌ట్టు 48.2 ఓవ‌ర్ల‌లో 6 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. ఫ‌లితంగా మూడు మ్యాచ్‌ల వ‌న్డే సిరీస్‌ను భార‌త్ 2-1 తేడాతో కైవ‌సం చేసుకుంది. 

భార‌త బ్యాట‌ర్ల‌లో మిన్నూ మాని (56 బంతుల్లో 88 నాటౌట్‌; 12 ఫోర్లు, 3 సిక్స‌ర్లు) అజేయ అర్థ‌సెంచ‌రీతో జ‌ట్టును గెలిపించగా, నిక్కీ ప్ర‌సాద్ (76), కెప్టెన్ అనుష్క శ‌ర్మ (58), త‌నీషా సింగ్ (60) అర్థ‌శ‌త‌కాల‌తో రెచ్చిపోయారు. జ‌ట్టులో న‌లుగురు బ్యాట‌ర్లు అర్థ‌శ‌త‌కాలు చేసి త‌మ విలువైన భాగ‌స్వామ్యాల‌తో జ‌ట్టును విజ‌య‌ప‌థంలో నడిపించారు. ఆసీస్ బౌల‌ర్ల‌లో చార్లీ నాట్‌, లిల్లీ మిల్స్ చెరో 2 వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టారు.

అంత‌క‌ముందు తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన‌ ఆస్ట్రేలియా వుమెన్ చార్లీ నాట్ (70 బంతుల్లో 109; 12 ఫోర్లు, 5 సిక్స‌ర్లు) సెంచ‌రీతో విధ్వంసం సృష్టించ‌గా, కౌర్ట్నీ వెబ్ (92 బంతుల్లో 95) రాణించ‌డంతో ఆస్ట్రేలియా నిర్ణీత 50 ఓవ‌ర్ల‌లో 9 వికెట్ల న‌ష్టానికి 362 ప‌రుగులు చేసింది. భార‌త బౌల‌ర్ల‌లో వైష్ణ‌వి శ‌ర్మ, నికీ ప్రసాద్‌ చెరో 4 వికెట్లు పడగొట్టారు.

ఇదీ చదవండి: రెండుగా చీలిన భారత్‌; దంచేసిన కోహ్లి, రోహిత్‌.. గిల్ ప్లాఫ్ షో!

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఖైరతాబాద్ గణేశుడి సేవలో టాలీవుడ్ హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాదులో వినాయక నిమజ్జనం సందడి..(ఫొటోలు)
photo 3

ఖైరతాబాద్‌ మహా గణపతి నిమజ్జనం దృశ్యాలు..(ఫొటోలు)
photo 4

'ప్యారడైజ్'లో సమ్మక్క పాత్ర.. నటి జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)
photo 5

కొరియా ట్రిప్‌లో మోహన్ బాబు ఫ్యామిలీ.. (ఫొటోలు)

Video

View all
Perni Nani Strong Warning to AP Police Overaction in YSRCP Protest On Mega DSC 1
Video_icon

ఇప్పుడు చంద్రబాబు మాట విని తప్పు చేస్తున్నారు రేపు మీ పరిస్థితి తలుచుకుంటేనే...
Perni Nani Serious Comments On CP Rajashekar 2
Video_icon

ఒంటి మీద ఖాకీ చొక్కా ఉంటే ఏదైనా చేస్తావా..?నీకు ఎవరు అంత ధైర్యం ఇచ్చింది
Perni Nani Sensational Comments On Chandrababu Over Senior NTR Issue 3
Video_icon

ఎన్టీఆర్ లాంటి పెద్ద మనిషి పై అలాంటి నిందలు వేయడానికి సిగ్గుగా లేదా చంద్రబాబు
Bhadradri Kothagudem Dist Viral Video 4
Video_icon

అక్రమ సంబంధం చిచ్చు.. పోలీస్ స్టేషన్ ముందు కొట్టుకున్న ఇరు వర్గాలు
Ponnavolu Sudhakar Reddy Strong Counter to Nara Lokesh Yuvagalam Team 5
Video_icon

ఇదేనా లోకేష్ మీకు నేర్పిన సంస్కారం.. యువగళం టీమ్ వార్నింగ్
Advertisement
 