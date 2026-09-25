 కొరియా ట్రిప్‌లో మోహన్ బాబు ఫ్యామిలీ.. (ఫొటోలు) | Mohan Babu Family’s Korea Trip (Photos) | Sakshi
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కొరియా ట్రిప్‌లో మోహన్ బాబు ఫ్యామిలీ.. (ఫొటోలు)

Sep 25 2026 3:12 PM | Updated on Sep 25 2026 3:34 PM

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'ప్యారడైజ్'లో శికంజా మాలిక్ అనే విలన్‌గా ఆకట్టుకుంటున్న సీనియర్ నటుడు మోహన్ బాబు.. ప్రస్తుతం కొరియా వెకేషన్‌లో ఉన్నారు. పెద్ద కొడుకు విష్ణు ఫ్యామిలీతో కలిసి ఆ దేశంలో తిరుగుతూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు.

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Mohan Babu Family’s Korea Trip (Photos)7
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