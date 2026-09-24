 జీవిత ఖైదు : కాంబోడియా ప్రియురాలితో గ్యాంగస్టర్‌ పెళ్లికి పెరోల్‌ | Haryana Gangster Serving Life Term Gets Parole To Marry Cambodian Partner | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

జీవిత ఖైదు : కాంబోడియా ప్రియురాలితో గ్యాంగస్టర్‌ పెళ్లికి పెరోల్‌

Sep 24 2026 3:07 PM | Updated on Sep 24 2026 3:11 PM

Haryana Gangster Serving Life Term Gets Parole To Marry Cambodian Partner

హర్యానాలోని జజ్జర్ జైలులో జీవిత ఖైదు అనుభవిస్తున్న మేన్‌పాల్ ధిల్లా (Mainpal Dhilla) అనే నేరస్థుడికి  పెరోల్‌ లభించింది. కంబోడియాకు చెందిన తన లివింగ్‌  పార్టనర్‌ను పెళ్లాడనున్నాడు. జైలు సమీపంలోని ఒక ఫామ్‌హౌస్‌లో జరగనున్న ఈ వివాహం కోసం అతనికి ఉదయం 8 గంటల నుండి రాత్రి 8 గంటల వరకు 12 గంటల పాటు 'కస్టడీ పెరోల్' మంజూరైంది. వివాహ తంతు ముగిసిన వెంటనే అతన్ని మళ్లీ జైలుకు తరలించనున్నారు.

ఇంతకీ ఎవరీ వధువు
వధువు మెటా చాన్  (Meta Chan) కంబోడియాకు చెందినమహిళ కావడంతో ఈ వివాహం నెట్టింట చర్చ నడుస్తోంది. గతంలో పెరోల్‌పై బయటకు వచ్చినప్పుడు కంబోడియాకు పారిపోయిన ధిల్లాకు ఆమెతో పరిచయం ఏర్పడింది. ఆ తర్వాత వారు సహజీవనం చేశారు. వీరికి నలుగురు పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. ఇపుడిక వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టనున్నారు. పెళ్లి కోసం మేటా చాన్ తన ముగ్గురు పిల్లలతో కలిసి భారత్‌కు చేరుకోగా, నాలుగో బిడ్డ కంబోడియాలోనే ఉండిపోయినట్టు సమాచారం.

ఇదీ చదవండి: సీఈసీ జ్ఞానేష్‌ కుమార్‌ జైలుకెళ్లాల్సిందే : సంజయ్ రౌత్ ఆగ్రహం

గ్యాంగ్‌స్టర్‌  మేన్‌పాల్‌ నేరచరిత్ర
మేన్‌పాల్ ధిల్లాపై హత్య కేసులతో పాటు మొత్తం 22 కేసులు ఉన్నాయి. 2007, 2010లో నమోదైన మూడు కేసుల్లో దోషిగా తేలడంతో హిసార్ జైలులో జీవిత ఖైదు అనుభవిస్తున్నాడు. జైలులో ఉన్నప్పుడు ఒక వ్యక్తిని చంపినట్లు కూడా అతనిపై ఆరోపణలు ఉన్నాయి.  అయితే 2018 జూలైలో ఆరు వారాల పెరోల్‌పై విడుదలయ్యాడు. కానీ మరుసటి నెలలోనే 'సోను కుమార్' అనే నకిలీ పేరుతో దేశం విడిచి పారిపోయాడు. కంబోడియాలో అతను తన గుర్తింపును మార్చుకుని వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాడు. 

 కేసు విచారణలో భాగంగా చివరకు అతను కంబోడియాలో ఉన్నాడనే సమాచారం దర్యాప్తు సంస్థలకు లభించింది. హర్యానా పోలీసుల అభ్యర్థన మేరకు,  సీబీఐ 2024 నవంబర్‌లో అతనిపై ఇంటర్‌పోల్ 'రెడ్ నోటీసు' జారీ చేసింది.  చివరికి కంబోడియా అధికారుల సహాయంతో అతని ఆచూకీ కనుగొని,  2025 జూలైలో కంబోడియాలో అరెస్టు చేశారు  సెప్టెంబర్‌లో భారత్‌కు తీసుకొచ్చారు అధికారులు. ప్రస్తుతం హర్యానా జైలులో మేన్‌పాల్ జీవిత ఖైదు అనుభవిస్తున్నాడు.

ఇదీ చదవండి: స్లీపర్‌ బస్సు విషాదం : షాకింగ్‌ విషయాలు వెలుగులోకి

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

విశాఖలో భారీ వర్షం... నేలకొరిగిన చెట్లు (ఫొటోలు)
photo 2

టాలీవుడ్ హీరో ప్రిన్స్ పెళ్లి రిసెప్షన్ (ఫొటోలు)
photo 3

టాలీవుడ్ లోకి ఎంట్రీ ఇస్తున్న .. నక్షత్ర (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్‌ : నెక్లెస్ రోడ్డులో ఘనంగా గణేష్ నిమజ్జన వేడుకలు (ఫొటోలు)
photo 5

ఏష నాగుల కట్ట మీద.. వ‌ర్కింగ్ స్టిల్స్‌ను షేర్ చేసిన కీర్తి సురేష్‌..(ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Review Meeting With YSRCP Regional Coordinators 1
Video_icon

పార్టీ రీజనల్ కో-ఆర్డినేటర్లతో YS జగన్ సమావేశం
Flash Floods To 7 District in AP 2
Video_icon

ఏపీకి తగ్గని ముప్పు.. 7 జిల్లాలకు ఫ్లాష్ ఫ్లడ్ హెచ్చరిక
YS Jagan Review Meeting With YSRCP Regional Coordinators 3
Video_icon

పార్టీ రీజనల్ కో-ఆర్డినేటర్లతో YS జగన్ సమావేశం
MPP Anagani Ravi Emotional Comments On Vallabhaneni Vamsi 4
Video_icon

వల్లభనేని వంశీ గురించి చెప్తూ కన్నీళ్లు పెట్టిన MPP అనగాని రవి
Oracle Layoffs Employees Receive Sudden Termination Emails 5
Video_icon

పెళ్లికి 11 రోజుల ముందు మెయిల్.. ORACLE LAYOFFS కలకలం

Advertisement
 