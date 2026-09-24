సినిమాలో పంచ్ డైలాగ్లతో థియేటర్లను హోరెత్తించిన హీరోలు.. తెరపై తమదైన శైలిలో నటనతో ప్రేక్షకుల హృదయాలను గెలుచుకున్న స్టార్లు.. ఇప్పుడు సంపదలోనూ చర్చనీయాంశంగా మారారు. ‘బాద్షా’ షారుఖ్ ఖాన్ నుంచి ‘మాస్’ ఇమేజ్తో మెప్పించిన నాగార్జున, ‘మెగాస్టార్’ చిరంజీవి, ‘మెగా పవర్స్టార్’ రామ్చరణ్ వరకు.. వీరి సినీ ప్రయాణం కేవలం హిట్ సినిమాలు, పంచ్ డైలాగ్లకే పరిమితం కాలేదు. నటనతో సంపాదించిన ఆదాయాన్ని వ్యాపారాలు, పెట్టుబడులు, బ్రాండ్ భాగస్వామ్యాలుగా విస్తరించి రూ.కోట్లు గడిస్తున్నారు. హురున్ రిచ్ లిస్ట్ 2026 జాబితాలో టాప్ 10 నటుల వివరాలు కింద తెలియజేశాం.
భారతదేశంలో టాప్ 10 అత్యంత ధనిక నటులు (2026)
|ర్యాంక్
|నటుడు
|అంచనా ఆస్తి (రూ. కోట్లలో)
|1
|షారూఖ్ ఖాన్
|10,000
|2
|నాగార్జున అక్కినేని
|5,000
|3
|అమితాబ్ బచ్చన్
|4,000
|4
|సల్మాన్ ఖాన్
|3,000
|5
|హృతిక్ రోషన్
|2,500
|6
|అక్షయ్ కుమార్
|2,300
|7
|ఆమిర్ ఖాన్
|1,800
|8
|చిరంజీవి
|1,700
|9
|వెంకటేష్ దగ్గుబాటి
|1,650
|10
|రామ్ చరణ్
|1,400
స్టార్ హీరోలకు డబ్బు వచ్చే మార్గాలెన్ని?
సినిమాల్లో నటించడం ద్వారా వచ్చే పారితోషికమే కాదు.. తెరవెనుక వ్యాపారాలు, పెట్టుబడులు, ప్రకటనలు, సినిమా నిర్మాణం వంటి అనేక మార్గాల్లోనూ అగ్ర నటులు ఆదాయం ఆర్జిస్తారు. ఆస్తుల విలువ, వ్యాపార వాటాలు, పెట్టుబడులు, బ్రాండ్ ఆదాయాలు, అప్పులు వంటి అంశాలు కూడా సంపద అంచనాల్లో ప్రభావం చూపుతాయని గుర్తించాలి.
సినిమా పారితోషికం: హీరోలుగా, నటులుగా సినిమాల్లో నటించినందుకు రెమ్యునరేషన్ అందుకుంటారు. కొన్నిసార్లు లాభాల్లో వాటా లేదా ప్రాఫిట్ షేరింగ్ ఒప్పందాలు కూడా ఉండొచ్చు. నటుడి మార్కెట్, సినిమా బడ్జెట్, పాత్ర, ఒప్పంద నిబంధనలను బట్టి ఆదాయం మారుతుంది.
బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్లు: ప్రముఖ కంపెనీల ఉత్పత్తులు, సర్వీసులకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్లుగా వ్యవహరించి పారితోషికం పొందుతారు. ఉదాహరణకు.. షారుఖ్ ఖాన్ పెప్సీ, హ్యుందాయ్, నోకియా వంటి బ్రాండ్లను గతంలో ప్రమోట్ చేశారు.
సినిమా నిర్మాణ సంస్థలు: సొంత ప్రొడక్షన్ హౌస్ల ద్వారా సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ వంటి వ్యాపారాల్లో పాల్గొంటారు.
రియల్ ఎస్టేట్, ఆస్తుల పెట్టుబడులు: ఇళ్లు, భూములు, వాణిజ్య ఆస్తుల్లో పెట్టుబడులు పెట్టడం ద్వారా వాటి విలువ పెరగవచ్చు. అద్దె ఆదాయం లేదా ఆస్తి విక్రయం ద్వారా లాభాలు రావచ్చు. అయితే ఆస్తి విలువ పెరగడం, చేతికి వచ్చే నగదు ఆదాయం రెండూ ఒకటి కావు.
ఇతర వ్యాపారాలు, కంపెనీల వాటాలు: రెస్టారెంట్లు, వినోద రంగ సంస్థలు, క్రీడా జట్లలో వాటాలు, ఇతర వ్యాపార భాగస్వామ్యాల ద్వారా ఆదాయం లేదా ఆస్తి విలువ పెరుగుదల పొందవచ్చు. నాగార్జునకు ఎంటర్టైన్మెంట్ వ్యాపారాలు, క్రీడా పెట్టుబడులతో సంబంధం ఉన్నట్లు పబ్లిక్ రికార్డులు, గత నివేదికలు పేర్కొంటున్నాయి.
టెలివిజన్ షోలు, హోస్టింగ్: బిగ్బాస్, కౌన్ బనేగా కరోడ్పతి వంటి కార్యక్రమాలను నిర్వహించడం, జడ్జిగా వ్యవహరించడం, టెలివిజన్ ప్రాజెక్టుల్లో పాల్గొనడం ద్వారా పారితోషికం పొందుతారు. సల్మాన్ ఖాన్, అమితాబ్ బచ్చన్ వంటి నటుల టీవీ హోస్టింగ్ ఆదాయంపై మీడియా నివేదికలు ఉన్నాయి.
సొంత బ్రాండ్లు, ఉత్పత్తులు: దుస్తులు, ఫ్యాషన్, సౌందర్య ఉత్పత్తులు, ఫిట్నెస్, ఇతర వినియోగ వస్తువుల బ్రాండ్లలో పెట్టుబడులు లేదా భాగస్వామ్యాలు ఉండవచ్చు. బ్రాండ్ యాజమాన్యం, లైసెన్సింగ్, లాభాల వాటా వంటి ఒప్పందాలను బట్టి ఆదాయం మారుతుంది.
ఈవెంట్లు, స్టేజ్ షోలు: ప్రైవేట్ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం, స్టేజ్ ప్రదర్శనలు, ప్రత్యేక అతిథిగా హాజరు, అంతర్జాతీయ ఈవెంట్లలో భాగస్వామ్యం వంటి వాటికి పారితోషికం పొందవచ్చు.
వాయిస్ ఓవర్, డబ్బింగ్: వాయిస్ యాక్టింగ్, డబ్బింగ్, సినిమా ప్రచార కార్యక్రమాలు, ప్రత్యేక మీడియా ప్రాజెక్టులు, కంటెంట్ భాగస్వామ్యాల ద్వారా కూడా ఆదాయం రావచ్చు. ప్రతి నటుడికి ఇవి నిరంతర ఆదాయ మార్గాలుగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు.
ఆర్థిక పెట్టుబడులు, ఇతర ఆదాయాలు: షేర్లు, ఫండ్లు, స్టార్టప్లు, భాగస్వామ్య పెట్టుబడులు, బ్యాంకు వడ్డీలు వంటి ఆర్థిక మార్గాలు ఉండవచ్చు. అయితే ఈ జాబితాలోని ప్రతి నటుడి వ్యక్తిగత పెట్టుబడి వివరాలు బహిరంగంగా ధ్రువీకరించలేదు.
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