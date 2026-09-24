 ఐఐటీ విద్యార్థి సాహిల్ కేసు.. రంగంలోకి దిగిన రాహుల్‌ | IIT Bombay Student Sahil Wakode Case, Rahul Gandhi Calls Parents And Promises Support For Justice, Check Details | Sakshi
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ఐఐటీ విద్యార్థి సాహిల్ కేసు.. రంగంలోకి దిగిన రాహుల్‌

Sep 24 2026 11:23 AM | Updated on Sep 24 2026 11:37 AM

IIT Bombay case Rahul Gandhi speaks to student sahil family

ముంబై: ఐఐటీ బాంబే విద్యార్థి సాహిల్ వాకోడే కుటుంబంతో లోక్‌సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ ఫోన్‌లో మాట్లాడారు. కుటుంబానికి తన మద్దతు ఉంటుందని, న్యాయం కోసం అన్ని విధాలా సహాయం చేస్తామని హామీ ఇచ్చినట్లు మహారాష్ట్ర కాంగ్రెస్ గురువారం వెల్లడించింది. ఈ కేసులో దర్యాప్తు ప్రస్తుతం ముంబై క్రైమ్ బ్రాంచ్ ఆధ్వర్యంలో కొనసాగుతోంది. సాహిల్ వాకోడే కుటుంబ సభ్యులతో రాహుల్ గాంధీ ఫోన్‌లో మాట్లాడి వారి పరిస్థితిని తెలుసుకున్నారు. న్యాయం కోసం అవసరమైన సహాయం అందిస్తామని భరోసా ఇచ్చారు. ఈ అంశంపై గురువారం మధ్యాహ్నం యూత్ కాంగ్రెస్ కూడా మీడియా సమావేశం నిర్వహించనుంది. కేసులో తదుపరి కార్యాచరణ, ఆందోళనలపై వివరాలు వెల్లడించే అవకాశం ఉంది.

సాహిల్ మృతిపై అతడి కుటుంబ సభ్యులు ఐఐటీ బాంబే యాజమాన్యం, కొంతమంది అధికారులపై ఆరోపణలు చేశారు. సాహిల్ ఎనర్జీ సైన్స్ అండ్ ఇంజినీరింగ్ విభాగంలో రెండో సంవత్సరం చదువుతున్నాడు. పరీక్ష సమయంలో మొబైల్ ఫోన్ ఉపయోగించినట్లు గుర్తించారని, చాట్‌జీపీటీ ద్వారా ప్రశ్నలకు సమాధానాలు పొందేందుకు ప్రయత్నించాడని సంస్థ తెలిపింది. పరీక్ష నిర్వాహకుడు, విభాగాధిపతి ఈ అంశంపై సాహిల్‌తో మాట్లాడినట్లు ఐఐటీ బాంబే తెలిపింది. ఈ ఘటన వల్ల అతడి కెరీర్‌పై ప్రతికూల ప్రభావం ఉండదని అతడికి భరోసా ఇచ్చినట్లు సంస్థ పేర్కొంది. అనంతరం సాహిల్ హాస్టల్‌కు వెళ్లాడు. ఈ ఘటన తర్వాత విద్యార్థులు నిరసనలు చేపట్టారు. మంగళవారం క్రైమ్ బ్రాంచ్ సాహిల్ తల్లిదండ్రుల వాంగ్మూలాన్ని నమోదు చేసింది. కేసులో ఎఫ్‌ఐఆర్‌లో పేరున్న వారిపై దర్యాప్తు చేసి, ప్రొఫెసర్ సూర్యనారాయణ దూల్లాను వెంటనే అరెస్టు చేయాలని తల్లిదండ్రులు డిమాండ్ చేశారు.

బుధవారం క్రైమ్ బ్రాంచ్ డిటెక్షన్-1 ఎదుట సాహిల్ తల్లిదండ్రులు రవీంద్ర వాకోడే, సోనాలి వాకోడే వాంగ్మూలం ఇవ్వడానికి హాజరుకాలేదు. వారిని విచారణ కోసం పిలిచినట్లు అధికారులు తెలిపారు. అయితే మంగళవారం ఇద్దరూ బాంద్రా క్రైమ్ బ్రాంచ్ యూనిట్‌లో సుమారు గంటన్నర పాటు ఉండి అధికారుల ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇచ్చారు. ఎఫ్‌ఐఆర్‌లో పేర్కొన్న వ్యక్తుల పాత్రపై దర్యాప్తు చేసి చర్యలు తీసుకోవాలని వారు కోరారు.

సాహిల్ ఘటనకు ముందు ఓ మహిళా స్నేహితురాలికి సందేశం పంపినట్లు వచ్చిన వార్తలను ముంబై పోలీసులు ఖండించారు. ఆ వార్తల్లోని ఆరోపణలకు ఎలాంటి ఆధారం లేదని, సున్నితమైన కేసులో అధికారిక సమాచారాన్ని మాత్రమే ఉపయోగించాలని మీడియాను కోరారు. మరోవైపు, సాహిల్ మహిళా స్నేహితురాలు క్రైమ్ బ్రాంచ్‌కు ఇచ్చిన వాంగ్మూలంలో పరీక్ష సరిగా రాయకపోవడంతో తాను చేసిన తప్పు గురించి సాహిల్ చెప్పినట్లు పేర్కొన్నట్లు సమాచారం. అయితే దీనిపై పోలీసుల నుంచి అధికారిక ధ్రువీకరణ లేదు.

సాహిల్ గదిలో లభించిన మొబైల్ ఫోన్, ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలతో పాటు పరీక్ష హాల్, హాస్టల్‌లోని వివిధ ప్రాంతాల సీసీటీవీ ఫుటేజీలను ఫోరెన్సిక్ పరిశీలన కోసం కాలినా ఎఫ్‌ఎస్‌ఎల్‌కు పంపారు. వాటి నివేదికలు ఇంకా రావాల్సి ఉంది. తుది పోస్టుమార్టం నివేదిక కూడా పోలీసులకు అందలేదు. ఇదిలా ఉండగా, వంచిత్ ఆఘాడీ కార్యకర్తలు బుధవారం ఐఐటీ బాంబే వెలుపల నిరసన చేపట్టారు. కొంతమంది మహిళా కార్యకర్తలను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని అనంతరం విడుదల చేశారు.

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