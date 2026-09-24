 టాలీవుడ్ లోకి ఎంట్రీ ఇస్తున్న .. నక్షత్ర (ఫొటోలు) | Actress Nakshatra at the Thella Kagitham Movie | Sakshi
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టాలీవుడ్ లోకి ఎంట్రీ ఇస్తున్న .. నక్షత్ర (ఫొటోలు)

Sep 24 2026 10:24 AM | Updated on Sep 24 2026 10:31 AM

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'తెల్ల కాగితం' చిత్రంతో టాలీవుడ్‌కు పరిచయం అవుతున్న కొత్త హీరోయిన్ నక్షత్ర.

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'కోర్ట్' ఫేమ్ హర్ష్ రోషన్ హీరోగా నటిస్తున్న చిత్రం 'తెల్ల కాగితం'.

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ఈ చిత్రానికి రమేశ్ బండ్రెడ్డి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

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టీనేజ్ ప్రేమకథా నేపథ్యంలో వస్తున్న ఈ ఎమోషనల్ లవ్ డ్రామా అక్టోబర్ 2న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.

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ఈ చిత్రంలో నక్షత్ర పాత్ర మరియు హర్ష్ రోషన్‌తో ఆమె కెమిస్ట్రీ చాలా ఇన్నోసెంట్‌గా, ఫ్రెష్‌గా ఉంటుందని ట్రైలర్ ద్వారా తెలుస్తోంది.

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