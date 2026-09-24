పెన్సిల్‌ ముల్లుపై కొలువైన సూక్ష్మ గణపతి

సూరత్: వినాయక చవితి వేడుకల సందర్భంగా గుజరాత్లోని సూరత్కు చెందిన ఓ యువ కళాకారుడు అద్భుతమైన సూక్ష్మ కళను ఆవిష్కరించాడు. పాటిల్ మయాంక్ దినేష్భాయ్ అనే కళాకారుడు కేవలం 6 మిల్లీమీటర్ల పరిమాణంలో ఉన్న వినాయకుడి విగ్రహాన్ని పెన్సిల్ మొనపై చెక్కాడు. ఈ సూక్ష్మ శిల్పాన్ని రూపొందించేందుకు ఐదు రోజుల పాటు ఎంతో ఏకాగ్రతతో పనిచేశానని మయాంక్ తెలిపారు. పెన్సిల్ మొనపై గణేశుడి విగ్రహాన్ని చెక్కాలనే ఆలోచన తనకు రెండేళ్ల క్రితం వచ్చిందని మయాంక్ చెప్పారు. తొలుత సరదాగా పెన్సిల్ మొనపై తన పేరులోని అక్షరాలను చెక్కినట్లు తెలిపారు. ఆ తర్వాత అదే విధంగా గణేశుడి విగ్రహాన్ని కూడా తయారు చేయవచ్చా అనే ఆలోచన వచ్చిందన్నారు. ఆ ప్రయత్నాన్ని కొనసాగించడంతో చివరకు 6 మిల్లీమీటర్ల గణేశ విగ్రహం రూపుదిద్దుకుందని వివరించారు.
ఐదు రోజుల పాటు ఎంతో ఏకాగ్రత
ఇంత చిన్న పరిమాణంలో శిల్పాన్ని చెక్కడం సాధారణ విషయం కాదు. విగ్రహాన్ని రూపొందించేందుకు ఐదు రోజుల పాటు కష్టపడి, ఎంతో ఏకాగ్రతతో పనిచేసినట్లు మయాంక్ తెలిపారు. పెన్సిల్ మొనపై ఉన్న పరిమిత ప్రదేశంలో శిల్పాన్ని రూపొందించాల్సి రావడంతో ప్రతి కదలికను ఎంతో జాగ్రత్తగా నియంత్రించాల్సి వచ్చిందని చెప్పారు. చిన్నపాటి కదలిక కూడా శిల్పంపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉండటంతో అత్యంత జాగ్రత్తగా పనిచేసినట్లు తెలిపారు.
#WATCH | Gujarat | Surat artist Patel Mayank Dineshbhai crafts a 6 mm Lord Ganesha idol on a pencil tip, captivating devotees amidst grand Ganeshotsav celebrations across Gujarat https://t.co/r6zLHuubaS
— ANI (@ANI) September 23, 2026
సూక్ష్మ కళలో ప్రత్యేక ఆకర్షణ
సాధారణంగా వినాయక చవితి వేడుకల్లో భారీ విగ్రహాలు, భారీ మండపాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి. అయితే మయాంక్ రూపొందించిన ఈ విగ్రహం అందుకు పూర్తి భిన్నంగా ఉంది. కేవలం 6 మిల్లీమీటర్ల పరిమాణంలో ఉన్నప్పటికీ గణేశుడి రూపాన్ని సూక్ష్మంగా తీర్చిదిద్దడం విశేషంగా మారింది. చిన్న స్థలంలోనూ కళాకారుడి నైపుణ్యం, సహనం, ఏకాగ్రత ఎంతటి ఫలితాన్ని ఇవ్వగలవో ఈ శిల్పం చూపిస్తోంది. ఈ సూక్ష్మ గణేశ విగ్రహాన్ని కేవలం కళాఖండంగా ఉంచుకోవాలని మయాంక్ భావించడం లేదు. సంప్రదాయ గణేశోత్సవ ఆచారాలను పాటిస్తూ, పూజ పూర్తయిన తర్వాత విగ్రహాన్ని నిమజ్జనం చేయనున్నట్లు తెలిపారు.
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