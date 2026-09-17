 ఒకవైపు 6 మి.మీ. గణేశుడు.. మరోవైపు 50 వేల విగ్రహాలు! | Tiny Ganesha to 50000 Idols Extraordinary Expressions of Devotion and Art | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఒకవైపు 6 మి.మీ. గణేశుడు.. మరోవైపు 50 వేల విగ్రహాలు!

Sep 17 2026 7:35 AM | Updated on Sep 17 2026 7:41 AM

Tiny Ganesha to 50000 Idols Extraordinary Expressions of Devotion and Art

ఒకవైపు బియ్యం గింజపై సైతం ఇమిడిపోయేంత చిన్నగా వెండితో రూపొందించిన గణేశుడి అష్టవినాయక రూపాలు.. మరోవైపు ఏకంగా 50 వేల గణేశ విగ్రహాలతో ఏర్పాటు చేసిన భారీ సేకరణ.. గణేశ్ ఉత్సవాల వేళ మధ్యప్రదేశ్‌, మహారాష్ట్రలో వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ రెండు విశేషాలు భక్తి, కళ, సృజనాత్మకతకు భిన్నమైన రూపాలను ప్రదర్శిస్తున్నాయి. మైక్రో ఆర్టిస్ట్ రాజేశ్ సోనీ కేవలం 6 మిల్లీమీటర్ల పొడవు, 70 మిల్లీగ్రాముల బరువున్న వెండి అష్టవినాయక కళాకృతిని రూపొందించగా.. సంజయ్ క్షత్రియ 50,000 గణేశ విగ్రహాలను సేకరించి భద్రపరిచారు. ఒకటి సూక్ష్మ కళా నైపుణ్యానికి ప్రతీకగా నిలిస్తే.. మరొకటి గణేశుడి వివిధ రూపాలు, కళా సంప్రదాయాలను ఒకేచోట చేర్చిన ప్రత్యేక సేకరణగా నిలుస్తోంది.

బియ్యపు గింజపై ఇమిడే గణేశుడు
మధ్యప్రదేశ్‌లోని నీమచ్ జిల్లా జావద్‌కు చెందిన మైక్రో ఆర్టిస్ట్ రాజేశ్ సోనీ వెండితో గణేశుని అష్టవినాయక రూపాలను అత్యంత సూక్ష్మంగా రూపొందించారు. మొత్తం కళాకృతి పొడవు కేవలం 6 మిల్లీమీటర్లు కాగా, బరువు 70 మిల్లీగ్రాములు. పరిమాణం చాలా చిన్నగా ఉండటంతో దీనిని బియ్యం గింజపై లేదా పూజలో ఉపయోగించే దూర్వ గడ్డిపైన కూడా ఉంచవచ్చు. గణేశుడి అష్టవినాయక రూపాలను ఇంత చిన్న పరిమాణంలో రూపొందించడం ఈ కళాకృతికి ప్రత్యేకతను తీసుకొచ్చింది.

ఎనిమిది రూపాలు.. అద్భుత కళాకృతి
రాజేశ్ సోనీ రూపొందించిన సూక్ష్మ కళాకృతిలో శ్రీ మయూరేశ్వర, శ్రీ సిద్ధివినాయక, శ్రీ బల్లాలేశ్వర, శ్రీ వరదవినాయక, శ్రీ చింతామణి, శ్రీ గిరిజాత్మజ, శ్రీ విఘ్నేశ్వర, శ్రీ మహాగణపతి రూపాలను పొందుపరిచారు. దీంతో దూర్వపై ఉంచిన ఈ సూక్ష్మ కళాకృతి మరింత ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తోంది.

మిల్లీమీటర్ల భాగాలతో రూపకల్పన
ఈ కళాకృతిని రూపొందించేందుకు ఒక్కో గణేశ రూపంలోని తల, తొండం, పొట్ట, చేతులు, కాళ్లు, చెవులను విడివిడిగా తయారు చేశారు. ఒక్కో భాగం 2 నుంచి 3 మిల్లీమీటర్ల పరిమాణంలో ఉంది. అనంతరం గ్యాస్‌పై అత్యంత తక్కువ మంటతో వాటిని కలిపారు. ఈ ప్రక్రియలో ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించడం ప్రధాన సవాలుగా మారింది. మంట కొద్దిగా ఎక్కువైనా వెండి సన్నని తీగ కరిగిపోయే అవకాశం ఉండటంతో అత్యంత జాగ్రత్తగా ఈ పనిని పూర్తి చేసినట్లు రాజేశ్ సోనీ తెలిపారు.

మైక్రో ఆర్ట్‌లో ఇప్పటికే ఎన్నో ఘనతలు
రాజేశ్ సోనీకి మైక్రో ఆర్ట్ రంగంలో గతంలోనూ అనేక ప్రత్యేక కళాకృతులు రూపొందించిన అనుభవం ఉంది. ప్రపంచంలోనే అతి చిన్న తాజ్‌మహల్, ప్రపంచ కప్ ట్రోఫీ వంటి కళాకృతులను ఆయన రూపొందించారు. ఈ కళాకృతులకు సంబంధించి ఆయన పేరు ప్రపంచ రికార్డుల్లో నమోదైంది. తాజాగా వెండితో రూపొందించిన అష్టవినాయక కళాకృతి కూడా ప్రజల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.

మరోవైపు 50 వేల గణేశ విగ్రహాలు
మహారాష్ట్రలోని నాసిక్ జిల్లా సిన్నార్‌కు చెందిన సంజయ్ క్షత్రియ గణేశుడిపై తనకున్న ఆసక్తిని విస్తృతమైన విగ్రహాల సేకరణగా మార్చుకున్నారు. ఆయన వద్ద ప్రస్తుతం 50,000 గణేశ విగ్రహాలున్నాయి. వివిధ పరిమాణాలు, డిజైన్లు, రూపాలు, కళా శైలలలో ఉన్న ఈ విగ్రహాలను ఆయన కొన్ని ఏళ్లుగా సేకరించి భద్రపరిచారు. గణేశ్ ఉత్సవాల సమయంలో ఈ సేకరణకు ప్రత్యేక ఆదరణ లభిస్తోంది.

ఒక్కో విగ్రహానిదో ప్రత్యేక శైలి
క్షత్రియ సేకరణలో సంప్రదాయ రూపాల నుంచి ఆధునిక కళాత్మక రూపకల్పనల వరకు వివిధ రకాల గణేశ విగ్రహాలు ఉన్నాయి. విగ్రహాల భంగిమలు, ముఖ కవళికలు, కిరీటాలు, ఆభరణాలు, రంగుల కలయికలు, సున్నితమైన అలంకరణలు ఒక్కో విగ్రహానికి ప్రత్యేక గుర్తింపును ఇస్తున్నాయి. వివిధ పదార్థాలు, కళాత్మక పద్ధతులతో రూపొందించిన విగ్రహాలు భారతీయ విగ్రహ తయారీ సంప్రదాయాల్లోని వైవిధ్యాన్ని కూడా ప్రతిబింబిస్తున్నాయి.

మారుతున్న గణేశ కళకు దృశ్య రికార్డు
మహారాష్ట్ర సామాజిక, సాంస్కృతిక జీవనంలో గణేశుడు కీలక భాగంగా ఉన్నారు. ఇళ్లలో జరిగే వేడుకల నుంచి భారీ బహిరంగ గణేశ ఉత్సవాల వరకు విగ్రహాల రూపం, ప్రదర్శనలో కాలక్రమేణా మార్పులు వచ్చాయి. సంజయ్ క్షత్రియ సేకరణలోని విభిన్న విగ్రహాలు ఈ మారుతున్న కళా సంప్రదాయాలను ఒకేచోట చూడటానికి అవకాశం కల్పిస్తున్నాయి. కళాకారులు తమ భక్తిని వివిధ రూపాలు, డిజైన్లు, సృజనాత్మక ఆలోచనల ద్వారా ఎలా వ్యక్తం చేశారో ఈ సేకరణ ద్వారా చూడవచ్చు.

భక్తి.. కళ.. వారసత్వం
50 వేల విగ్రహాలను సేకరించి భద్రపరచడం సాధారణ విషయం కాదు. ఇంత పెద్ద సేకరణకు సరైన నిల్వ సౌకర్యాలు, క్రమం తప్పకుండా శుభ్రపరచడం, సంరక్షణ అవసరం. సంజయ్ క్షత్రియకు ఇది కేవలం సంఖ్యల సమాహారం కాదు. ప్రతి విగ్రహం ఒక ప్రత్యేక కళాత్మక వ్యక్తీకరణకు ప్రతీకగా ఆయన సేకరణలో భాగమైంది. అదే సమయంలో రాజేశ్ సోనీ రూపొందించిన 6 మిల్లీమీటర్ల అష్టవినాయక కళాకృతి సూక్ష్మ కళలోని నైపుణ్యాన్ని చాటుతోంది. ఈ రెండు ఉదాహరణలు గణేశుడిపై భక్తి ఎలా విభిన్న కళారూపాల్లో వ్యక్తమవుతుందో తెలియజేస్తున్నాయి.

ఇదీ చదవండి: సంతోషం కోసం వెతకొద్దు.. ఈ సూత్రాలు పాటించండి!

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

పదేళ్ల ప్రేమ.. పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 2

సందడిగా సమంత సీమంతం వేడుక (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్ : అబ్బా భలే ఉన్నాడే... గణేశుడు (ఫొటోలు)
photo 4

'ధురంధర్' భామ ఆయేషా బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 5

ఆషికా.. బార్బీ డాల్‌కి ఏం తక్కువ కాదు! (ఫొటోలు)

Video

View all
Jada Sravan Kumar Satires On Pawan Kalyan 1
Video_icon

థాంక్స్ కేరళ.. బై బై ఆంధ్ర..! పవన్ పై జడ శ్రవణ్ కామెడీ అదుర్స్
Naveen Death Case Family Emotional In Front Of YS Jagan 2
Video_icon

నా కొడుకుని చంపేశారన్నా... నువ్వే న్యాయం చేయాలి
Chinna Srinu Entry Triggers Discontent And Factional War In Vizianagaram TDP 3
Video_icon

విజయనగరం టీడీపీలో కలకలం.. చిన్న శ్రీను రాకతో రగిలిన విభేదాలు
Big Twist On Nandus World Scam Case 4
Video_icon

నందూస్ వరల్డ్ కేసులో ట్విస్టుల మీద ట్విస్టులు
Big Question Debate On Truths Behind AP Police Used FBI Name In X Complaints 5
Video_icon

ఫేక్ FBI ప్లాన్ రివర్స్.. పరువు పోగొట్టుకున్న అబ్బాకొడుకులు
Advertisement
 