 ప్రదాని మోదీకి వైఎస్ జగన్ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు | YS Jagan Extends Birthday Greetings To PM Modi | Sakshi
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ప్రదాని మోదీకి వైఎస్ జగన్ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు

Sep 17 2026 9:07 AM | Updated on Sep 17 2026 9:07 AM

YS Jagan Extends Birthday Greetings To PM Modi

సాక్షి, తాడేపల్లి: నేడు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పుట్టినరోజు. ఈ సందర్బంగా వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత వైఎస్‌ జగన్‌.. మోదీకి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. వైఎస్‌ జగన్‌ ఎక్స్‌ వేదికగా..‘భగవంతుడు మోదీకి సంపూర్ణ ఆరోగ్యం, దీర్ఘాయుష్షుతో పాటు.. దేశానికి సేవ చేసే శక్తిని ప్రసాదించాలని కోరుకుంటున్నాను’ అని పోస్టు చేశారు.

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