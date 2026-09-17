 సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి పాలన అట్టర్‌ ఫ్లాప్‌: కేటీఆర్‌ | BRS leader KTR lashed out at the Congress government in Telangana | Sakshi
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సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి పాలన అట్టర్‌ ఫ్లాప్‌: కేటీఆర్‌

Sep 17 2026 10:57 AM | Updated on Sep 17 2026 11:05 AM

BRS leader KTR lashed out at the Congress government in Telangana

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: తెలంగాణలో కాంగ్రెస్‌ పాలనపై బీఆర్‌ఎస్‌ నేత కేటీఆర్‌ నిప్పులు చెరిగారు. అన్నిరంగాల్లో సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి అట్టర్‌ ఫ్లాప్‌ అయ్యారని విమర్శించారు. సొంత సోదరునికి అక్రమంగా భూములు కట్టబెట్టారని ఆరోపించారు. కాంగ్రెస్‌ ఇచ్చిన హామీలు నెరవేరేవరకు తాము పోరాటం చేస్తామని అన్నారు. రేవంత్‌ రెడ్డి సీఎం పదవికి కళంకం తెస్తున్నారు. కేసీఆర్‌ భూస్వామ్య కుటుంబంలో పుట్టారు. ఆయనకు వ్యవసాయం అంటే ఇష్టం. రేవంత్‌ రెడ్డి సంస్కారం లేని వ్యక్తి అని కేటీఆర్‌ పేర్కొన్నారు. జూబ్లీహిల్స్‌లో రేవంత్‌ రెడ్డి బంగ్లాలు ఎలా కట్టారో చెప్పాలి. నవీన్‌ రావు, సంతోష్‌ రావులతో మాకు ఏమిటి సంబంధం అని ప్రశ్నించారు.  

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