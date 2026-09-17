సాక్షి, హైదరాబాద్: తెలుగు సినీ పరిశ్రమను కొంతకాలం హడలెత్తిం
‘‘మీరు చాలా అందంగా ఉంటారు. అంతకంటే మంచి మనసు కూడా ఉంది.
సాక్షి, విజయవాడ: నందూస్ స్కామ్ బాధితులు ఒక్కొక్కరుగా వ
మమ్మీ! తమ్ముడు నా ప్రోగ్రెస్ రిపోర్టును తన ప్రోగ్రెస్ రిపోర్టు అని ఏపీ సీఎంలా చెప్పి క్రెడిట్ చోరీ చేస్తున్నాడు!!
ఆమె ఓ ఐపీఎస్ అధికారిణి.
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Sep 17 2026 12:45 PM | Updated on Sep 17 2026 12:48 PM
చరణ్ అన్నను టార్చర్ చేశా..!