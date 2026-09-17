 పురస్కారాల ఎంపిక విధానంపై అనంత్‌ నాగ్‌ కీలక వ్యాఖ్యలు | Anant Nag Credits PM Modi for Changes in Film Awards | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పురస్కారాల ఎంపిక విధానంపై అనంత్‌ నాగ్‌ కీలక వ్యాఖ్యలు

Sep 17 2026 9:31 AM | Updated on Sep 17 2026 9:31 AM

Anant Nag Credits PM Modi for Changes in Film Awards

న్యూఢిల్లీ: ప్రముఖ కన్నడ నటుడు అనంత్ నాగ్‌కు 2024 సంవత్సరానికి గాను దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే పురస్కారం లభించనుంది. ఐదు దశాబ్దాలకు పైగా సినీ రంగంలో సేవలందించిన ఆయనకు భారతీయ సినిమాకు అందించిన విశిష్ట సేవలకు ఈ అత్యున్నత సినీ పురస్కారం ప్రకటించారు. సెప్టెంబరు 22న గుజరాత్‌లోని కెవాడియాలో జరిగే 72వ జాతీయ చలనచిత్ర పురస్కారాల ప్రదానోత్సవంలో ఈ అవార్డును అందజేయనున్నారు.

అవార్డు ప్రకటన అనంతరం పీటీఐతో మాట్లాడిన అనంత్ నాగ్.. సినీ పురస్కారాల ఎంపిక విధానంలో బంధుప్రీతి, పక్షపాతం ఉండేవని, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రజల భాగస్వామ్యాన్ని తీసుకురావడం ద్వారా ఆ విధానాన్ని మార్చారని పేర్కొన్నారు. తమకు నచ్చిన వ్యక్తి పేరును ప్రజలు సిఫారసు చేయాలని మోదీ కోరడం ఇదే తొలిసారి అని ఆయన అన్నారు. ఈ విధానం ద్వారా అవార్డుల ఎంపిక ప్రక్రియను ప్రజల ముందుకు తీసుకువచ్చారని వివరించారు.

దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే పురస్కారం తనకు వస్తుందని తాను ఊహించలేదని 79 ఏళ్ల అనంత్ నాగ్ తెలిపారు. ఈ పురస్కారాన్ని తన స్వస్థలమైన కర్ణాటక ప్రజలకు అంకితం చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. అవార్డును ప్రకటించిన ప్రధాని మోదీకి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. నటుడిగా 50 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న అనంత్ నాగ్ 250కిపైగా చిత్రాల్లో నటించారు. కన్నడతో పాటు హిందీ చిత్రాల్లోనూ గుర్తింపు పొందారు. 1973లో ‘సంకల్ప’తో సినీరంగ ప్రవేశం చేసిన ఆయన ‘అంకుర్’, ‘నిశాంత్’, ‘మంథన్’, ‘భూమిక’, ‘కల్యుగ్’, ‘గెహ్రాయీ’ వంటి చిత్రాల్లో నటించారు. దూరదర్శన్‌లో ప్రసారమైన ‘మాల్గుడి డేస్’లోనూ కీలక పాత్ర పోషించారు.

ఇదీ చదవండి: మోదీ 76వ పుట్టినరోజు: వారణాసిలో భారీ ఎత్తున సంబరాలు

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

పదేళ్ల ప్రేమ.. పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 2

సందడిగా సమంత సీమంతం వేడుక (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్ : అబ్బా భలే ఉన్నాడే... గణేశుడు (ఫొటోలు)
photo 4

'ధురంధర్' భామ ఆయేషా బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 5

ఆషికా.. బార్బీ డాల్‌కి ఏం తక్కువ కాదు! (ఫొటోలు)

Video

View all
TDP MLA Venigandla Ramu H-1B Visa Scam In America 1
Video_icon

అమెరికాలో ఆంధ్ర ఎంఎల్ఎ ఘరానా మోసం?
Uttarpradesh Video Viral In Social Media 2
Video_icon

అధికారులపై గొడ్డలి పట్టిండు
Botsa Satyanarayana Pays Tribute To Alla Nani 3
Video_icon

ఆళ్ల నాని పార్థివ దేహానికి బొత్స నివాళి
Notes At Vishakapatnam Central Park 4
Video_icon

మొత్తం చినిగిన నోట్లే
YS Jagan Mohan Reddy Slams Chandrababu Government 5
Video_icon

అంతర్జాతీయ స్థాయికి చేరిన రెడ్ బుక్ పాలన.. వైరల్ అవుతున్న YS జగన్ ట్వీట్
Advertisement
 