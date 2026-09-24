సాక్షి, ఢిల్లీ: ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ అనర్హత వ్యవహారంపై నేడు సుప్రీంకోర్టులో కీలక విచారణ జరగనుంది. తెలంగాణ హైకోర్టు తనను ఎమ్మెల్యేగా అనర్హుడిగా ప్రకటిస్తూ ఇచ్చిన తీర్పును సవాల్ చేస్తూ దానం నాగేందర్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై అత్యున్నత న్యాయస్థానం విచారణకు అంగీకరించింది.
బీఆర్ఎస్ టికెట్పై 2023లో ఖైరతాబాద్ నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన దానం నాగేందర్.. 2024 లోక్సభ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా సికింద్రాబాద్ నుంచి పోటీ చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన పార్టీ ఫిరాయింపుల నిరోధక చట్టం కింద అనర్హతకు గురయ్యారు. తెలంగాణ హైకోర్టు ఆయన అనర్హతను 2024 ఏప్రిల్ 23 నుంచి అమల్లోకి వచ్చినట్లు పేర్కొంటూ ఖైరతాబాద్ అసెంబ్లీ స్థానాన్ని ఖాళీగా ప్రకటించింది.
హైకోర్టు తీర్పుపై స్టే ఇవ్వాలని దానం నాగేందర్ సుప్రీంకోర్టును కోరుతున్నారు. కాంగ్రెస్ తరఫున లోక్సభ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసినంత మాత్రాన తాను బీఆర్ఎస్ను వీడినట్లు కాదని, తాను బీఆర్ఎస్కు రాజీనామా చేయలేదని ఆయన తరఫు వాదనలు ఉన్నాయి. పార్టీ ఆదేశాల మేరకే తాను వ్యవహరించానని పిటిషన్లో పేర్కొన్నట్లు సమాచారం. ఈ పిటిషన్ను ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం విచారించనుంది.
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