హైదరాబాద్: వినాయక నిమజ్జనం బందోబస్తు విధుల కోసం హైదరాబాద్ వెళ్లిన కొత్తగూడెం టూ టౌన్ ఎస్ఐ కున్సోతు వెంకన్న(57) అక్కడ జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో మృతి చెందాడు. వరంగల్ జిల్లా రాయపర్తి మండలం కృష్ణాపురం గ్రామానికి చెందిన వెంకన్న కొత్తగూడెంలో విధులు నిర్వర్తిస్తుండగా ఇటీవలే మహబూబాబాద్కు బదిలీ అయింది. ఇంతలోనే గణేష్ నిమజ్జనం విధులు కేటాయించగా, బుధవారం తెల్లవారుజామున 2గంటల సమయాన ట్యాంక్బండ్ సమీపం నుంచి వెళ్తుండగా వేగంగా వచ్చిన ద్విచక్ర వాహనదారుడు ఢీకొట్టాడు.
సీసీటీవీ ఫుటేజ్
ట్యాంక్ బండ్ వద్ద హిట్ అండ్ రన్.. ఎస్ఐ మృతి
ట్యాంక్ బండ్ క్రేన్ 2 వద్ద గణేష్ నిమజ్జనం డ్యూటీలో ఉన్న కొత్తగూడెం టూ టౌన్ ఎస్ఐ కె.వెంకన్న(55)ను ఢీకొట్టి పరారైన గుర్తుతెలియని బైక్ https://t.co/oVd50y1uva pic.twitter.com/uY677muvph
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) September 24, 2026
ఘటనలో వెంకన్న తల, కాళ్లు, చేతులకు తీవ్రగాయాలు కాగా పోలీసులు ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లి చికిత్స చేయించారు. పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉన్నట్లు కనిపించడంతో హనుమకొండకు తరలించి మెడికవర్ ఆస్పత్రిలో చికిత్స చేయిస్తుండగా రాత్రి 6గంటలకు మృతి చెందాడు. కాగా, ప్రమాదానికి కారణమైన ద్విచక్ర వాహనదారుడి జాడ కోసం పోలీసులు విచారణ చేపడుతున్నారు. ఇటీవల మహబూబాబాద్ బదిలీ అయిన వెంకన్న గణేష్ నిమజ్జనం అనంతరం రిలీవ్ కావాల్సి ఉండగా ఇంతలోనే ప్రమాదం జరిగింది. ఆయనకు భార్య, కుమారుడు, కుమార్తె ఉండగా, అల్లుడు మణుగూరు బీటీపీఎస్లో ఏడీఈగా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు.
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