పోలీసుల కన్నా మనవాళ్లే బాగా హ్యాండిల్‌  చేశారు సార్‌.. వీళ్లకు ‘ఖాకీ యువగళం’ అని పేరు మారిస్తే సరిపోతుంది! 

మార్నింగ్ ఓ పది, మధ్యాహ్నం ఓ ఇరవై, నైట్ ఓ నలభై లైకులొచ్చేట్లు చూడండి! నిద్ర దానంతటికదే తన్నుకుని వస్తుంది!!
భారత దిగ్గజ క్రికెటర్ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ తనయుడు, భారత అండర్-19 జట్టు ఓపెనర్ ఆర్యవీర్ సెహ్వాగ్ తృటిలో తన తొలి అర్ధ సెంచరీన
మీరన్నట్లే ఆకాశాన్నంటిన ధరల్ని దించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నార్సార్!!
భారత మహిళల జట్టు స్టార్ ఓపెనర్ షెఫాలీ వర్మ తన అద్భుత ఫామ్ను కొనసాగిస్తోంది.
జపాన్తో జరుగుతున్న చారిత్రక మ్యాచ్లో భారత బ్యాటర్లు విఫలమయ్యారు.
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Sep 23 2026 5:06 AM | Updated on Sep 23 2026 5:06 AM
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