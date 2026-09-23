 పోలీసుల కన్నా మనవాళ్లే బాగా హ్యాండిల్‌ చేశారు సార్‌.. వీళ్లకు ‘ఖాకీ యువగళం’ అని పేరు మారిస్తే సరిపోతుంది! | Sakshi Cartoon 23-09-2026 | Sakshi
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పోలీసుల కన్నా మనవాళ్లే బాగా హ్యాండిల్‌ చేశారు సార్‌.. వీళ్లకు ‘ఖాకీ యువగళం’ అని పేరు మారిస్తే సరిపోతుంది!

Sep 23 2026 5:06 AM | Updated on Sep 23 2026 5:06 AM

Sakshi Cartoon 23-09-2026

పోలీసుల కన్నా మనవాళ్లే బాగా హ్యాండిల్‌  చేశారు సార్‌.. వీళ్లకు ‘ఖాకీ యువగళం’ అని పేరు మారిస్తే సరిపోతుంది! 

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