 మార్నింగ్‌ ఓ పది, మధ్యాహ్నం ఓ ఇరవై, నైట్‌ ఓ నలభై లైకులొచ్చేట్లు చూడండి! నిద్ర దానంతటికదే తన్నుకుని వస్తుంది!! | Sakshi Cartoon 21-09-2026 | Sakshi
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మార్నింగ్‌ ఓ పది, మధ్యాహ్నం ఓ ఇరవై, నైట్‌ ఓ నలభై లైకులొచ్చేట్లు చూడండి! నిద్ర దానంతటికదే తన్నుకుని వస్తుంది!!

Sep 21 2026 2:11 AM | Updated on Sep 21 2026 2:11 AM

Sakshi Cartoon 21-09-2026

మార్నింగ్‌ ఓ పది, మధ్యాహ్నం ఓ ఇరవై, నైట్‌ ఓ నలభై లైకులొచ్చేట్లు చూడండి! నిద్ర దానంతటికదే తన్నుకుని వస్తుంది!!

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